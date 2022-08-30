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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السوشيال ميديا.. إصابة ليلى أحمد زاهر بكورونا للمرة الثالثة.. ووليد سليمان: اعتزلت وأنا واقف على أكبر مسرح كروي

ليلي زاهر
ليلي زاهر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
حسام غالي لـ وليد سليمان: شرفت بمشاركتك في جزء من مشوارك الكروي

وجَّه حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى اللاعب وليد سليمان عقب قرار اعتزاله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر حسام غالي صورة له بصحبة وليد سليمان عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “شرفت بمشاركتك في جزء من مشوارك الكروي ربنا معاك ويوفقك في التحدي الجديد”.

حبيبة الكل.. أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل مكالمة ميرفت أمين عقب التخرج

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن اتصال الفنانة ميرفت أمين له عقب التخرج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أيمن بهجت قمر في تويتة له: “شوفوا بقى وبأمانه  كلكوا تباركوا لي بالتخرج كوم لكن حبيبتي وحبيبة الكل ميرفت امين تكلمني تبارك لي كوم تاني، انا كده اتخرجت وأخدت الهدية ومش عايز حاجة خلاص”.

كان نفسي احتفل مع أهلي.. إصابة ليلي أحمد زاهر بكورونا للمرة الثالثة

اعلنت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، عن إصابتها بمتحور كورونا أوميكرون عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وكتبت ليلي زاهر في منشور لها: “انا عايزة اشكر كل حد خد من وقته دقيقة وبعتلي و فرحني في عيد ميلادي و خصوصًا الفانز بجد انا كنت ببذل كل جهدي اني اشوف كل الفيديوهات الي انتو عاملينها و مافوتش ولا فيديو حقيقي انا بحب كل حاجة بتعملوهالي و أصلا انتو اي حاجة منكم حلوة بجد شكرًا قوي علي مجهودكم الكبير انتو عندي حاجة كبيرة و مهمة قوي”.
كانت فترة صعبة جدا.. كندة علوش تعلن استقبالها لمولودها الثاني

أعلنت الفنانة كندة علوش عن استقبالها لمولودها الثاني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

ونشرت كندة علوش صورة بصحبه ابنها، وعلقت كاتبة: “الحمدلله رب العالمين رزقنا ب كريم عمرو يوسف.. كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لان حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير”.
وليد سليمان: اعتزلت وأنا واقف على أكبر مسرح كروي

علق اللاعب وليد سليمان علي قرار اعتزاله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب وليد سليمان في منشور له: "كم تأثرت حتي البكاء، وأنا اتابع وأرصد مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية.. الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا.. وتأكد لي انني احسنت الاختيار واحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: "سهل تعمل فلوس.. والصعب أن تحقق انجازات وتكتب تاريخا”.

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