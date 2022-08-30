أيمن بهجت قمر يكشف عن اتصال ميرفت أمين له عقب التخرج.. شاهد

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر، عن اتصال الفنانة ميرفت أمين له عقب التخرج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أيمن بهجت قمر في تويتة له: “شوفوا بقى وبأمانه كلكوا تباركوا لي بالتخرج كوم لكن حبيبتي وحبيبة الكل ميرفت امين تكلمني تبارك لي كوم تاني، انا كده اتخرجت وأخدت الهديه ومش عايز حاجه خلاص”.

حل الشاعر أيمن بهجت قمر، ضيف برنامج “معكم” منى الشاذلي، وتحدث عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

قال أيمن بهجت قمر: "والدي توفي وأنا في تالتة إعدادي وبعد وفاته تغيرت حياتي.. وعشت مع والدتي وحسيت بالغربة، و لما والدي مات والدتي كانت بتحاول تربيني على نظام.. وضغطت عليها علشان أعيش في بيت والدي بوصاية خالي".

وتابع قائلاً: “والدي سابلي ميراث 7 آلاف جنيه وكان متفق على إيرادات مسرحية ولما مات طلبوا مني أتنازل عن النسبة دي و في مسرحية شارع محمد علي طلبت نسبة من الإيرادات 50 ألف جنيه ولكن رفضوا وشريهان قالتلي أنا في ضهرك واخدت 90 ألف جنيه”.

كشف الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عن كواليس حصوله على البكالوريوس حيث أكد أن المواد الخاصة به ألغيت وكان معمول لي لجنة خاصة لوحدي.

وأضاف في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم : «المواد الخاصة بي ألغيت، ونظام الامتحان الجديد لم أختبره، فكان معمول لي لجنة لوحدي، فأنا قررت أخوض التجربة وحدي، وأذاكر وأراجع قبل الامتحان، عشت التجربة بكل ما فيها».

وأردف: «مشروع التخرج الخاص بي، كان مع زملائي أصغر مني ب 26 عامًا ولكنني خضت واستمتع بالتجربة، ووالدتي كانت من أكثر الناس السعيدة بحصولي على البكالوريوس».

وعن علاقته بأمه أجاب: «الفرق بيني وبينها ب 18 عامًا، فهي ليست زوجة الكاتب الراحل بهجت قمر، فهي كريمة إسماعيل ياسين، فلقد كان زوج خالتها ويعد والدها الذي رباها، فوالدي تقدم إلى إسماعيل ياسين ورفضه».

قالت النجمة شيرين عبد الوهاب أنا سعيدة جدًا بنجاح الشاعر أيمن بهجت قمر وحصوله على شهادة البكالوريوس وأتمنى أن أنهي دراستي مثله.