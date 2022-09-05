ليلى زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر، على مشاركة صورة جديدة من إجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".





وظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بإطلالة أنيقة ، ومكياج هادئ، مما نال اعجاب متابعيها.

وتعد ليلى أحمد زاهر من الفنانات اللواتي تميزن بظهورهن على الشاشة، وقامت بالعديد من الأعمال الفنية المميزة منذ صغرها.



وتفضل ليلى أحمد زاهر ارتداء الملابس الأنيقة والكاجوال التي تبرز جمالها ورشاقتها.





وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها، وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات.