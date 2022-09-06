خالد الجندي: مشاكل ما قبل الطلاق تخلق أطفالا مشوهين نفسيا

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مصر شهدت عام 2020 حالة طلاق كل دقيقتين، وفي عام 2021، ربع من تزوجوا حدث بينهم انفصال وطلاق، موضحا أن هذا الأمر خطيرا ويجب التصدي له، خاصة أن الطلاق يكون آخر الحلول، فكيف يحدث بهذه السرعة وبهذا العدد.

وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطلاق اخر الحلول، و قبل الوصول لحل الطلاق يسبقه مشاجرات ومشادات، وقد يحدث ضرب للزوجة ويراه الأطفال، وذلك يؤثر على تكوينهم النفسي، فيخلق بداخلهم تشوها، وعندما يكبرون سيكررون ما رأوه مع زوجاتهم.



وشدد الجندى، على أن الأطفال في هذه الحالة يكونوا ضحايا مشاكل الرؤية ما بين المطلق والمطلقة، وبذلك يكون الأطفال "البارود" المستعمل في مدافع التراشق المتبادل ما بين الزوج والزوجة، فيخرج وقتها الطفل بين حالتين "إما سيكرر ما فعله والده فينتقم لأبيه في صورة زوجته، أو ينتقم لأمه".