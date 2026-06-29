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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث الزراعة: مصر تصدر 10 ملايين من منتجات المحاصيل إلى 168 دولة

الزراعة
الزراعة
شيماء جمال

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات التى شهدت طفره كبيره جدا في الفتره الاخيره، حيث شهد تحولا تاما في كل جوانبه، من أول الفلاح المصري المزارع البسيط الذى يمتلكك حيازات صغيرة إلى الصادرات المصرية والطفرة الكبيرة التي حدثت فيها إلى المشروعات القومية غير المسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية.

وأضاف "جاد" خلال مداخلة تليفزيونية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه حدثت تطورات فى القطاع الزراعى فالفلاح المصري كان عنده مشاكل في وصول الدعم والاسمدة وغيره، أصبحنا الآن نمتلك اكثر من 5.2 من مليون بطاقة حيازة الكترونية، فكارت الفلاح يضمن وصول الدعم الى مستحقيه، مضيفا وفى ترشيد الري أصبحت الآن جميع الزراعات ري حديث مطور.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: تم تنفيذ مشروعات ضخمة فى مصر، كمشروع مليون ونص فدان و1.1 مليون فدان في توشكا الخير إلى الدلتا الجديدة، مضيفا أن الأمر تطور فى الصادرات المصرية من 2.2 مليون طن إلى ما يقرب من 10 ملايين طن هذا العام وهذه الأرقام غير مسبوقة في الزراعة المصرية.

ونوه إلى أنه حدث اكتفاء ذاتيا في الدواجن، وبيض المائده، والالبان، والاسماك، وايضا فى اللحوم إذ وصل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء الى اكثر من 60%، كما تعدى القمح لاول مرة حاجز الـ 10 ملايين طن انتاج الى معدل توريد تقريبا 5 ملايين طن هذا العام، وأيضا الوصول الى 450 صنفا مسجلا من المحاصيل الاستراتيجية، وهذه انجازات كبيره جدا غير مسبوقه ولا تحصى في الزراعة المصرية.

وأشار “جاد” إلى آخر مشروع تم الاعلان عنه وأضخم مشروع هو الدلتا الجديدة، موضحا أنه لولا عمليات تطوير الري واعادة استخدام المياه وتدوير مياه الصرف الزراعي وتحويل مياه النيل التي كانت تهدر في البحر لما كنا الآن نمتلك هذا المشروع الضخم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية اصبحت الأولى عالميا في انتاجية الفدان للأرز المصري، وتحولنا من انتاج 2.6 طن للفدان الى اكثر من 4 ونص طن للفدان، وفى القمح احتلينا المركز الثاني عالميا، وفي انتاجيه فدان الذره الشامية احتلينا المركز الخامس عالميا، وفي السنوات القريبة القادمة حتى 2030 ممكن ان نتحدث عن اكتفاء ذاتي في القمح يتعدى حاجز 60%، فيوجد طفرة كبيرة جدا في المحاصيل.

وذكر خالد جاد أننا أصبح عندنا اكثر من 24 صنف قمح مزروع بدلا من صنفين من فقط على مستوى الجمهوريه، وعندنا اكثر من تسع اصناف من الارز المصري طبعا كل ذبك يعني انجازات في الحقبة الاخيرة غير مسبوقة.

ولفت إلى أنه حدثت طفرة واضحة للجميع فى بيض المائدة، حيث اصبح عندنا اكتفاء ذاتيا وفائضا، واليوم نتكلم أن نصنع البيض لنحافظ عليه، منوها إلى اننا وصلنا فى الدواجن الى 98% اكتفاء ذاتي وفي سنوات يكون عندنا فيها فائضا للتصدير، ووصلنا فى الأسماك الى اكثر من 93% اكتفاء ذاتي. واللحوم الحمراء عندنا هذا العام فقط زياده اكثر من 8% عن العام الماضي والسنوات السابقة.

وأوضح "جاد" أن الدولة وصلت إلى هذه الانجاز نتيجة السيطرة على الامراض الوبائية التي كانت موجودة، والتوسع في المزارع الداجنة في الاراضي الصحراوية البعيدة عن الاصابة بالامراض، وتطوير وزيادة انتاجية السلالات الجديدة الموجودة، كما اصبح عندنا اليوم منظومة لتكويد المزارع.

وبين خالد جاد اننا  اصبحنا نحتل المراكز الاولى في تصدير الموالح، و اصبح انتاجنا من التمور يتعدى 2 مليون طن، ونصدر اكثر من 420 سلعة زراعية لاكثر من 168 دولة حول العالم، موضحا أن صادراتنا في الـ 10 الـ12 سنة الاخيرة اتنقلت من 2 طن او اثنين من عشرة مليون طن الى 10 ملايين طن هذا العام.

لفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى انه اصبح هناك ثقة عالمية في المنتج المصري، ففى الماضى كان يتم رفض بعض الشحنات، الآن كل سنة يزيد الاقبال على السلع، كما عندنا معمل ضخم جدا لقياس المتبقيات في النباتات وحجم الزراعة على مستوى عالي، يفتح كل عام اسواقا جديدة، موضحا أنه اصبح لدينا اكثر من 24% من الدخل القومي معتمد على الصادرات الزراعية المصرية.

وزارة الزراعة خالد جاد القطاع الزراعي الصادرات المصرية كارت الفلاح توشكا الخير

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