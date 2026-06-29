يوسف الحسيني: تعليق المشانق لـ حسام حسن ومنتخب مصر مش وقته خالص

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على هجوم البعض على حسام حسن ومنتخب مصر وتحويل منتخب مصر إلى أهلي وزمالك .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور" :" ناس كتير خدت قرار إنها تعلق المشانق للاعبي المنتخب وحسام حسن واتحاد الكرة عشان إحنا اتعادلنا مع إيران في كأس العالم ".

وتابع يوسف الحسيني :" لا يصح النظر لمنتخب مصر باعتبارات الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد وفيه فرق كبير بين الولاء للنادي والانتماء للمنتخب الوطني ".

واكمل يوسف الحسيني :" اختيار اللاعبين المنضمين إلى المنتخب حق المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن ".

ولفت يوسف الحسيني :" تعليق المشانق لحسام حسن ولاعبي المنتخب مش وقته خالص ولازم نقدم كل الدعم للمنتخب في مهمته في دور الـ 32 بالمونديال ".

