قبل التقديم .. الفرق بين الإسكان الاجتماعي والطرح الجديد

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطوير برامجها السكنية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، وفي خطوة تعد الأولى من نوعها، أعلنت الوزارة تنفيذ طرح جديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين، بهدف توفير وحدات سكنية بمواصفات أعلى وفي مواقع متميزة داخل المدن الجديدة.

ويأتي الطرح الجديد على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدانًا، مع استهداف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية، في إطار التوسع في إتاحة خيارات متنوعة أمام المواطنين، خاصة فئة متوسطي الدخل، مع الحفاظ على استمرار الطرح التقليدي الذي يخدم محدودي الدخل ويقدم وحدات مدعومة من الدولة.

شراكة جديدة بين الدولة والقطاع الخاص

يعتمد الطرح الجديد على نموذج الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، حيث توفر الدولة الأراضي والتيسيرات اللازمة، بينما تتولى شركات التطوير العقاري تنفيذ المشروعات وفق معايير فنية وزمنية محددة.

وتهدف هذه الآلية إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات سكنية بجودة مرتفعة، مع زيادة حجم المعروض من الوحدات وتقليل الضغط على الجهات الحكومية المنفذة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية داخل المدن الجديدة.

جهة التنفيذ والإشراف

يعد الاختلاف الأول بين الطرحين في الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

ففي مشروع "سكن لكل المصريين" التقليدي، تتولى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة الإشراف الكامل على المشروع، بينما تنفذ شركات المقاولات الأعمال الإنشائية وفقًا لتكليفات الجهات الحكومية.

أما في الطرح الجديد، فتتولى شركات التطوير العقاري الخاصة تنفيذ المشروع بالكامل، مع استمرار إشراف وزارة الإسكان على منظومة الطرح وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والزمنية المتفق عليها.

مواصفات الوحدات وجودة التشطيب

تمثل جودة الوحدات السكنية أحد أبرز الفروق بين النظامين.

فالطرح التقليدي يعتمد على تصميمات معمارية موحدة، تشمل غالبًا وحدات بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا، مع تشطيبات قياسية تناسب طبيعة الإسكان الاجتماعي وتحقق الهدف الأساسي للمبادرة، وهو توفير سكن مناسب بأسعار مدعومة.

في المقابل، يقدم الطرح الجديد وحدات بتصميمات أكثر تنوعًا وحداثة، مع اختلاف في المساحات لتناسب احتياجات شرائح متعددة من العملاء، إضافة إلى تشطيبات فوق المتوسطة أو الفاخرة، وفي بعض المشروعات تكون الوحدات داخل مجمعات سكنية متكاملة الخدمات "كمبوندات"، بما يوفر مستوى أعلى من جودة الحياة.

ثالثًا.. الفئات المستهدفة

يستهدف كل طرح شريحة مختلفة من المواطنين.

فالطرح التقليدي يركز بصورة أساسية على محدودي ومنخفضي الدخل، باعتباره أحد أهم برامج الدولة لتوفير السكن المدعوم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أما الطرح الجديد بالشراكة مع المطورين العقاريين، فيتوجه بشكل أكبر إلى متوسطي الدخل والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمواصفات متميزة وأسعار أقل من المشروعات الاستثمارية المطروحة في السوق العقارية، مع توفير مزايا تنافسية في السداد.

رابعًا.. الأسعار ونظم السداد

يشهد نظام التسعير اختلافًا واضحًا بين الطرحين.

فالوحدات الحكومية التقليدية تتميز بأسعار مدعومة، مع الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة، والتي تختلف حسب شريحة الدخل، مع إمكانية السداد على مدد طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا من خلال البنوك المشاركة.

بينما ترتفع أسعار الوحدات في الطرح الجديد نسبيًا نتيجة ارتفاع مستوى التشطيب وجودة التنفيذ والمواقع المتميزة، إلا أن المطورين العقاريين يقدمون أنظمة تقسيط مرنة تمتد غالبًا بين 5 و7 سنوات أو أكثر، كما يمكن الاستفادة من برامج التمويل العقاري المخصصة للإسكان الاستثماري وفق أسعار الفائدة السائدة.

خامسًا.. مواعيد التسليم

تختلف أيضًا مدد تنفيذ وتسليم الوحدات بين المشروعين.

فالطرح الحكومي التقليدي يحتاج عادة إلى فترة تتراوح بين 18 و36 شهرًا حتى التسليم، وفق مراحل التنفيذ المختلفة.

أما مشروعات القطاع الخاص، فتلتزم الشركات المطورة بجداول زمنية دقيقة، إذ ترتبط بعقود وشروط جزائية في حال التأخير، وهو ما يدفعها إلى تسريع معدلات التنفيذ، لتسليم الوحدات غالبًا خلال ثلاث سنوات أو أقل.

مزايا الطرح الجديد بالشراكة مع المطورين

يوفر النموذج الجديد مجموعة من المميزات، أبرزها تنوع المساحات، وارتفاع مستوى التشطيبات، وإقامة المشروعات داخل مجتمعات عمرانية متكاملة، فضلًا عن الاستفادة من خبرات شركات التطوير العقاري في تنفيذ الخدمات والمرافق وإدارة المشروعات السكنية.

كما يسهم هذا النموذج في توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية، عبر توفير خيارات تلائم احتياجات متوسطي الدخل، مع الحفاظ على استمرارية برامج الدعم المخصصة لمحدودي الدخل.

أيهما يناسبك؟

يعتمد الاختيار بين الطرحين على القدرة المالية واحتياجات كل مواطن.

فإذا كان الهدف هو الحصول على وحدة سكنية مدعومة بأقل تكلفة ممكنة وفترات سداد طويلة، فإن مشروع "سكن لكل المصريين" التقليدي يظل الخيار الأنسب.

أما إذا كان الباحث عن السكن يفضل مستوى أعلى من التشطيبات، ومساحات متنوعة، وموقعًا متميزًا داخل مدينة جديدة، مع إمكانية الاستفادة من أنظمة تقسيط مرنة، فقد يكون الطرح الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص هو الخيار الأكثر ملاءمة.

وفي جميع الأحوال، يعكس الطرح الجديد توجه الدولة نحو تنويع أدوات توفير السكن، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويزيد من فرص المواطنين في الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.