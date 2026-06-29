ومفيش قطع للتيار.. الكهرباء: لا زيادة على الشرائح المنزلية في استهلاك الكهرباء أول يوليو

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن منظومة تسعير الكهرباء وضعت قيمة محاسبية بنسبة 20 % على بعض الأنشطة التجارية خلال وقت الذروة التي تستمر في العمل بشكل كثيف .
وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لا زيادة في على الشرائح المنزلية في استهلاك الكهرباء ".
وتابع منصور عبد الغني :" يتم تطبيق هذه الآلية على بعض الأنشطة التجارية "، مضيفا:" هناك منظومة لتسعير استهلاك الكهرباء وهذه المنظومة تعمل بصفة دائمة لتوفير الحد الأدنى لاستمرار واستقرار التيار الكهربائي ".
وتابع منصور عبد الغني :" الاحمال الكهربائية وصلت لأكثر من 37 الف ميجا وات ولا يوجد أي قطع للتيار الكهربائي خلال فترة الصيف ".