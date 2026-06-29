ومفيش قطع للتيار.. الكهرباء: لا زيادة على الشرائح المنزلية في استهلاك الكهرباء أول يوليو

أكد منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن منظومة تسعير الكهرباء وضعت قيمة محاسبية بنسبة 20 % على بعض الأنشطة التجارية خلال وقت الذروة التي تستمر في العمل بشكل كثيف .

أسعار شرائح الكهرباء وحقيقة وجود زيادة جديدة فاتورة أقل.. خطوات ترشيد استهلاك العداد الكودي للكهرباء لو جتلك فاتورة كهرباء عالية.. كيفيه تقديم شكوي رسميا تعيين المهندس خالد عابدين رئيسا لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

وقال منصور عبد الغني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" لا زيادة في على الشرائح المنزلية في استهلاك الكهرباء ".

وتابع منصور عبد الغني :" يتم تطبيق هذه الآلية على بعض الأنشطة التجارية "، مضيفا:" هناك منظومة لتسعير استهلاك الكهرباء وهذه المنظومة تعمل بصفة دائمة لتوفير الحد الأدنى لاستمرار واستقرار التيار الكهربائي ".

وتابع منصور عبد الغني :" الاحمال الكهربائية وصلت لأكثر من 37 الف ميجا وات ولا يوجد أي قطع للتيار الكهربائي خلال فترة الصيف ".



