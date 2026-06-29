مفاجأة طريفة.. 4 طلاب توأمين داخل لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بأسيوط

واصل الدكتور بشير عبد الله، المشرف على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان، والتأكد من تطبيق التعليمات المنظمة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

المشرف على امتحانات الثانوية الأزهرية بأسيوط يفاجأ بوجود توأمين داخل لجنة واحدة

وخلال جولته بلجنة معهد بنين أسيوط فؤاد الأول، فوجئ الدكتور بشير بوجود أربعة طلاب داخل اللجنة، يمثلون توأمين، يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، وحرص الدكتور بشير على التحدث إليهم والاطمئنان على مستوى الامتحان، كما وجه رسالة تقدير إلى أسرهم لدعمهم المستمر لأبنائهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق.

وشدد الدكتور بشير، على الأعضاء، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.