عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي يكثف لقاءاته مع الطلاب لشرح المفاهيم النحوية

صدى البلد

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع كلية اللغة العربية بالقاهرة، دورة تدريبية بعنوان "مفاهيم نحوية خاطئة - تحرير وتدقيق وإفادة"، وذلك بقاعة الشيخ الجبالى بكلية اللغة العربية.

 


وأوضح خلالها أ.د محمد المحرصاوي - رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بعض المفاهيم النحوية التي يقع فيها البعض كدخول الحروف على الجملة الاسمية، وأنه لا يفقدها اسميتها، كذلك التي تبدأ بفعل سواء أكان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وسواء كان متصرفا أو جامدا أو كان لازما أو متعديا، وسواء كان الفعل مبنيا للمعلوم أو للمجهول، فالأفعال الناقصة لا توصف.


كما أشار الدكتور المحرصاوي، للمفعول المطلق، موضحًا أنه المفعول الحقيقي؛ لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود وصيغة الفعل تدل عليه والأفعال المتعددة إليه، سواء كانت تتعدى الفاعل أم لا، وهذا النوع من المفاعيل يسمى مفعولا مطلقا، كما تطرق إلى حروف الجر الأصلية وحروف الجر الزائدة وحروف الجر شبه الأصلية وشبه الزائدة، بالاضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى.


تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات العلمية التي تعقدها المنظمة لترسيخ منهج الأزهر الشريف وتمكين الطلاب من العلوم الشرعية واللغوية؛ حتى يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

14 شهرا عشق حرام بالجيزة.. المراة اللعوب خططت لقتل أطفالها الثلاثة بيد عشيقها

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

ترشيحاتنا

شعبة الدخان: لازيادة فى أسعار المعسل.. و700مليون دولار فاتورة استيراد التبغ سنويا

بيستون ترفع أسعار T33 في مصر

مدبولي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز من برنامج التعاون الإنمائي

خالدة بوزار: مصر تتبنى أكبر حزمة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية

مدبولى لصناديق الاستثمار في المناخ: الوقت حان للتحول من مرحلة التعهدات للتنفيذ

امسحوا الصور والبيانات الشخصية من السوشيال ميديا.. خبير أمن معلومات يحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري في إطلالة أنثوية لافتة| شاهد

تاتو ومكشوف.. ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة للجدل|شاهد

بطانة رانيا يوسف تغزو السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

ببطن مكشوف.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ