المحرصاوي يكثف لقاءاته مع الطلاب لشرح المفاهيم النحوية

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع كلية اللغة العربية بالقاهرة، دورة تدريبية بعنوان "مفاهيم نحوية خاطئة - تحرير وتدقيق وإفادة"، وذلك بقاعة الشيخ الجبالى بكلية اللغة العربية.



وأوضح خلالها أ.د محمد المحرصاوي - رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بعض المفاهيم النحوية التي يقع فيها البعض كدخول الحروف على الجملة الاسمية، وأنه لا يفقدها اسميتها، كذلك التي تبدأ بفعل سواء أكان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وسواء كان متصرفا أو جامدا أو كان لازما أو متعديا، وسواء كان الفعل مبنيا للمعلوم أو للمجهول، فالأفعال الناقصة لا توصف.



كما أشار الدكتور المحرصاوي، للمفعول المطلق، موضحًا أنه المفعول الحقيقي؛ لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود وصيغة الفعل تدل عليه والأفعال المتعددة إليه، سواء كانت تتعدى الفاعل أم لا، وهذا النوع من المفاعيل يسمى مفعولا مطلقا، كما تطرق إلى حروف الجر الأصلية وحروف الجر الزائدة وحروف الجر شبه الأصلية وشبه الزائدة، بالاضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى.



تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات العلمية التي تعقدها المنظمة لترسيخ منهج الأزهر الشريف وتمكين الطلاب من العلوم الشرعية واللغوية؛ حتى يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف.