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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

نعيش في مأساة.. أهالي نجع العرب العوازم بقنا يشكون من حرق القمامة

أكوام القمامة بنجع
أكوام القمامة بنجع العرب العوازم

يعيش أهالى نجع  العرب العوازم التابعة لمركز أبو تشت  بمحافظة قنا، مأساة ومعاناة حقيقية سببها انتشار مقالب وأكوام القمامة قرب المساكن، والتي يتم حرقها وتنبعث منها غازات وأدخنة تتلف  صدورهم.

 

وقال المواطن بشار خليفة ، فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد"، إن “القمامة غزت الشوارع، وأصبحت الطرق حالتها سيئة، والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا  في غياب تام من المسئولين".

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فالقمامة تحاصره من كل جانب، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التى تسبب الحساسية والربو لدى السكان".

وتابع: "القمامة تهدد حياتنا، حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وناشد المسئولين سرعة التحرك ورفع القمامة من الشوارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


يعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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