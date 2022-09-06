قبل إعدامها..وفاة امرأة إيرانية بنوبة قلبية وتنفيذ الحكم علي جثتها

لم يتحمل قلب امرأة مشهد الإعدام حتى أصيبت امرأة إيرانية حُكم عليها بالإعدام بـ نوبة قلبية وتوفيت بعد أن شاهدت 16 رجالاً يُعدمون أمامها، ولكن وفاتها بـ نوبة قلبية لم يمنع حراس النظام من تنفيذ حكم الإعدام على جثتها.

قسوة زوج

كانت المرأة الإيرانية التي تدعى "زهرة إسماعيلي" وطفليها تعرضوا للقسوة على يد زوجها الذي أساء معاملتهم ، لتقرر أن تنهي مأساتها الزوجية معه بـ قتله، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وبالفعل أطلقت زهرة الرصاص على زوجها الذي كان يشغل منصب مسؤول كبير بوزارة المخابرات، فيما بعد تم القبض على أطفالها، الذين ادعوا أنهم كانوا نائمين في غرفهم في ذلك الوقت، كمتآمرين معها ، وحُكم على ابنتها بالسجن خمس سنوات وبراءة ابنها وإطلاق سراحه.

فاجئها الموت قبل لحظات من إعدامها

وأكدت منظمات حقوقية إيرانية وفاة زهرة بعد بضعة أيام ، حيث قال محاميها "أوميد مرادي" إن زهرة عانت من نوبة قلبية في اللحظات التي سبقت إعدامها .

قالت مرادي إنها ماتت 'بعد أن شهدت إعدام 16 رجلاً أمامها، ولكن قرر الحراس القاسيون أن موتها لم يكن كافياً ، لذا علقوا جثتها وقامت والدة زوجها بـ ركل المقعد من أسفل قدميها.

في محاولة للتستر على تسلسل الأحداث ، نشر المسؤولون حسابًا ينكرون فيه وفاتها نتيجة نوبة قلبية ، والتي ادعت مرادي أنها كتبت في شهادة وفاتها.