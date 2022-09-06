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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

وزيرا خارجية النمسا وهندوراس يبحثان التطورات الإقليمية في أمريكا اللاتينية

صدى البلد

بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم، مع نظيره الهندوراسي إدواردو إنريكي رينا جارسيا في فيينا العلاقات الثنائية والاقتصادية بين النمسا وهندوراس والقضايا متعددة الأطراف والتطورات الإقليمية في أمريكا اللاتينية.

كما وقع وزيرا الخارجية خلال اجتماعهما، بحسب بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم، على إعلان نوايا بشأن إنشاء آلية للمشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية على العلاقات الودية بين النمسا وهندوراس، مشيرا الى إن إنشاء آلية للمشاورات السياسية حول القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية سوف يجعل من الممكن زيادة تعزيز التعاون المشترك.

وأوضح الوزير أنه سيساعد التوقيع اليوم على إعلان النوايا الثنائي بين النمسا وهندوراس على زيادة تكثيف العلاقات الودية بين البلدين كما ستسمح المشاورات السياسية المنتظمة بزيادة التعاون على المستوى المتعدد الأطراف.

أمريكا وزير الخارجية الخارجية التعاون المشترك العلاقات الثنائية

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