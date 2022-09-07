الإمارات تزود اليابان بنسبة 42% تقريبا من احتياجاتها النفطية

أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن نسبة 41.9% من واردات النفط اليابانية جاءت من دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي وتمثل الكمية 33,99 مليون برميل من إجمالي الواردات اليابانية ذلك الشهر.

و بحسب وكالة أنباء الامارات “وام” رتفع اعتماد اليابان على النفط العربي إلى رقم قياسي في يوليو بلغ 79.17 مليون برميل أو نسبة 97.7% من إجمالي الواردات اليابانية البالغة 81,05 مليون برميل حسب الوكالة.

وجاء النفط السعودي في المرتبة الثانية في القائمة حيث بلغت وارداتها لليابان 28.47 مليون برميل أو 35.1% من إجمالي الواردات لشهر يوليو.