أخبار التوك شو| التموين تزف خبرًا سارًا جديدًا للمواطنين.. وأحمد موسى يبكي على الهواء.. ومفاجأة بشأن المدير الفني لـ النادي الأهلي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

تأثر الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وغالب الدموع، أثناء الحديث عن الصعوبات التى مرت بها مصر، وأن ما حدث فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يحدث من قبل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجميع كان يعلم أين ستذهب مصر، ولكن الستر اللى معنا، والإنقاذ، هو اللى حمانا.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ينتظر إشادة من أحد، ولكن الشهادة بالحقيقة هى من سيحاسب عليها كل شخص.



شريف عامر يبكي على الهواء حزنا علي وفاة والده| فيديو

تأثر الإعلامي شريف عامر، على الهواء للحزن علي وفاة والده.

وقال :" خدت إجازة طويلة، وكل إجازة برجع فيها متوتر، وأتمنى أن أقدم الأفضل بعد كل إجازة".



أحمد موسى يعرض اللقطات الأولى لشقق أهالي الوراق الجديدة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أول لقطات من داخل الشقق السكنية الجديدة للأهالي فى جزيرة الوراق.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه سيتم منح 12 فداناً في مدينة السادات لكل صاحب فدان في جزيرة الوراق وأهالي الوراق سيقيمون في وحدات سكنية من أفخم و أفخر الوحدات.

أحمد موسى يفتح النار على محمد ناصر: هتموت وتدفن بره.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، عام 2014، إنه لن يسمح لأحد بمعايرة أهله، لافتًا إلى أن جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة يقوم بفحص طلبات السكن البديل لأهالي الجزيرة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر دولة تحترم أهلها، مضيفًا: «اقرأ يا واد يا ناصر؛ دول أهالينا، رئيس مصر بيحب أهله وناسه، وانتوا بتستغلوا الموضوع عاوزين تهيجوا الناس؛ انت هتدفن عندك بره في لندن».

جهاز مدينة الوراق الجديدة يكشف الهدف من تطوير الجزيرة

أكد المهندس أسامة شوقي رئيس جهاز مدينة الوراق الجديدة، أن هناك تصوير جوي لـ الجزيرة، وهذه الجزيرة تتميز بأشياء كثيرة منها وجودها وسط ثلاث محافظات " القاهرة والقليوبية والجيزة".



طمن الشعب.. أحمد موسى يطلب من الرئيس السيسي أمرًا هامًا على الهواء| فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يخرج ويتحدث لأهل بلده، ولشعبه العظيم، عن ما يتم خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الشعب يشعر بحالة طمأنينة عندما يستمع لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أنه يتمنى أم يتحدث الرئيس لشعبه، لكشف التحديات و الحقائق، مؤكدًا أن الرئيس منذ فترة لم يتحدث مع شعبه.

التموين تزف خبرا سارا جديدا للمواطنين.. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم فتح باب التظلمات أمام غير الحاصلين على الدعم الاستثنائي، وسيكون هناك مهلة لـ تقديم التظلمات.

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

أكد الكابتن تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، أن هناك مفاوضات لنقل اللاعب حسام حسن مهاجم النادي الأهلى لـ النادي المصري، موضحًا أن انتقال حسام لـ المصري، سيقلل الخلافات بين الناديين.

وقال تامر عبد الحميد، خلال قناة الحدث اليوم، أن هذا القرار لن يكون سهلا على إدارة النادي الأهلي، وأن حسام حسن يريد الخروج من النادي الأهلي، بسبب الفترة الماضية، وعدم التوفيق فى النادي الأهلي.

ولفت إلى أن حسام يريد أن يلعب، ويريد أن يتفوق مثل الفترة التى كان فيها بنادي سموحة، وخلال أيام سيكون هناك قرار نهائي بشأن رحيل حسام حسن.

وكشف أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي، و الكابتن حسام غالى فى أوروبا، من أجل التواصل مع المدير الفنى لـ النادي الأهلي.



لقيت أمي بعد 27 سنة وماتت.. قصة غريبة لفنانة أبكت الكثير

كشفت الفنانة نانسي صلاح، تفاصيل دخولها عالم الفن، وقالت أنها بدأت فى عمل الإعلانات، مؤكدة أنها دخلت التمثيل من أجل الوصول لـ والدتها.

وأضافت الفنانة نانسي صلاح، أن والدها و والدتها انفصل وهى فى سن أقل من 3 سنوات، وبعد ذلك ابتعدت عن والدتها، وخلال 27 عامًا لم تري والدتها.

ولفتت نانسي صلاح، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى أنها قامت بعمل مشاجرة مع والدها، من أجل أن تصل لـ والدتها.