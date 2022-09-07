سموحة يتعاقد مع بطل البلياردو الفرنسي سامح سيدهم



تعاقد نادي سموحة مع بطل مصر للبلياردو الفرنسي اللاعب سامح سيدهم، حيث وقع اللاعب على عقود إنضمامه لفريق سموحة اليوم بحضور مجلس الإدارة برئاسة وليد عرفات.



وعبر سامح سيدهم عن سعادته البالغة بالانضمام لنادي سموحة ولأسرة البلياردو بالنادي، وصرح اللاعب بأن ما شاهده من اهتمام السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس باللعبة وبلاعبي النادي أثناء بطولات الجمهورية كانت سبب رئيسي في إنضمامه للنادي وعدم الاهتمام بأي إغراءات مالية من أندية أخرى.



وصرح الكابتن شريف غنيم المشرف العام على جهاز البلياردو بأن اللاعب سامح سيدهم يعتبر لاعب تاريخي لمصر للبلياردو الفرنسي وإضافة كبيرة جدا للاعبي النادي، وأن إنضمام اللاعب يساعد علي مواصلة النتائج الطيبة التي تحققت هذا الموسم.

ويعد "سيدهم" من أفضل وأقوى اللاعبين على المستوى المحلي والدولي حيث حقق العديد من البطولات والميداليات العالمية بالإضافة إلى أنه حاصل على بطولة الجمهورية لمدة ١٤ موسم منذ عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠٢٢.