رأس البر تودع مصطافيها بالرحلات العائلية

محافظة دمياط

أيام وينتهى الموسم الصيفي بمصيف رأس البر بمحافظة دمياط، الذى يعد أحد أهم المصايف لأبناء المحافظات المختلفة، لما يتميز به من الهدوء وهو أيضا مصيف العائلات ومقصد الراغبين فى التنزه والمتعة خلال الإجازات والصيف ومع قرب بداية العام الدراسي قل الإقبال نسبيا من قبل المصطافين على الشواطئ.

وعلى الرغم أن الموسم الصيفي لم ينته بعد إلا أن مؤشرات رحيل الموسم الصيف بدات تظهر متمثلة في انخفاض الإقبال على الشواطيء واكتفي المصطافين بالتنزه فقط بالمصيف، إضافة إلى حالة الهدوء الذي يشهدها المصيف هذة الأيام متمثل في وجود العائلات واختفاء رحلات اليوم الواحد التى كانت سببا في الازدحام على الشاطئ على مدار شهور الصيف.

ومن جانبه يؤكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر، أن المصيف سيظل يستقبل رواده حتى انتهاء الموسم الصيفي ومستمر في استقبال عشاق رأس البر في فصل الشتاء كما هو معتاد كل عام، حيث أن الكثير من المواطنين من مختلف محافظات مصر يفضلون رأس البر في فصل الشتاء حيث الهدوء.

.

وأضاف الشهاوى أنه تم الاستعانة بشركة إنقاذ؛ على مدار الأشهر الماضية لتوفير 120 منقذا مدربين ومؤهلين ويحملون رخصة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة الإسعاف وتجهيز 4 سيارات إسعاف مجهزة بطول الشاطئ، فضلاً عن 5 نقاط مخصصة لاستقبال الأطفال التائهين وتسليمهم لذويه.

وتابع بأن الموسم الصيفي هذا العام تم الاستعداد له منذ شهور لان رأس البر اعتادت على استقبال ما لا يقل عن مليون في المناسبات.

اقرأ أيضا