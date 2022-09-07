الحكومة الليبية تشيد بموقف مصر بعد انسحابها من اجتماع وزراء الخارجية العرب

أشادت حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بموقف مصر، خلال اجتماع جامعة الدول العربية، الثلاثاء، في القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان إن موقف مصر "لأبان عن احترام للشرعية الوطنية والتزام بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة لحق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية".

ودعت حكومة ليبيا المنتخبة من البرلمان كل الدول العربية إلى "اتخاذ موقف مماثل، تتجسد فيه روح الأخوة ووحدة المصير، وذلك من خلال احترام إرادة الليبيين وأجسامهم المنتخبة في اختيار حكومتهم الشرعية".

كما دعت الوزارة جامعة الدول العربية وأمانتها إلى "فك الارتباط نهائيا بالحكومة السابقة المسماة حكومة الوحدة الوطنية، كونها منتهية الولاية ومسحوبا منها ثقة مجلس النواب، وأن يقتصر حصرًا التعامل مع الحكومة الليبية الشرعية".

انسحاب مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب

غادر وزير الخارجية سامح شكري والوفد المرافق له الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية، خلال كلمة وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، والتي ترأس الدورة الحالية للمجلس.

وكانت دول عدة على رأسها مصر طالبت بضرورة الاعتراف بالحكومة التي صادق عليها مجلس النواب الليبي.

وترأست وزيرة الخارجية بحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية رغم معارضة الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لهذه الخطوة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن سبب مغادرة سامح شكري وزير الخارجية والوفد المرافق له، في الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، هو تولي نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب.

وأوضح السفير أبو زيد أن هذا الموضوع كان محل نقاش في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبل بدء الجلسة الرسمية.

وتابع "علينا الانتظار لما ستسفر عنه اجتماعات المجلس على مدار اليوم في هذا الشأن".

ودعت حكومة باشاغا لجامعة العربية إلى عدم تولي حكومة الدبيبة رئاسة دورة مجلس للجامعة على المستوى الوزاري، واعتبرت في بيان أن الجامعة "تخالف بهذا الإجراء دورها في التضامن الكامل مع ليبيا في أزمتها".