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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظة دمياط

حفل تكريم أوائل الثانوية العامة وأبطال لعبتي الكاراتيه والمصارعة بدمياط

صدى البلد

كرم عاطف عبد الهادي وكيل وزارة الشباب والرياضه بدمياط،أوائل الطلبة بمرحلة الثانوية  العامة وذلك خلال الإحتفالية التى أُقيمت مساء أمس الإثنين بمركز شباب الناصرية ، بحضور النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة المركز ولفيف من قيادات المديرية   .

وقدم كابتن عاطف التحية لجميع السادة الحضور ، كما أعرب عن سعادته بما حققه الطلبة والطالبات من مراكز متقدمة ووجه لهم الشكر علي تفوقهم دراسيا وجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي .

كما أكد أيضاً مدير عام المديرية علي ضرورة الاستمرار في التفوق والإلتزام في تحقيق هذا النجاح فى حياتهم العلمية والعملية، 
مقدماً الشكر والتقدير لأولياء أمور الطلبة المتفوقين على ما بذلوه من جهد وعطاء فى سبيل توفير كافه سبل الدعم  لأبنائهم الطلاب وتشجيعهم المستمر لهم لمواصلة النجاح والتقدم، متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.
كما قدم الشكر للاعبين الأبطال في لعبتي الكاراتيه والمصارعة وحثهم على الإستمرار في ممارسة الرياضة وتطوير أدائهم ودعمهم في تحقيق مزيدا من البطولات ، وختاما تم منح الطلاب والأبطال الرياضيين شهادات تقدير وذلك لمواصلة التقدم والنجاح.

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