في 120 دقيقة.. مباحث بورسعيد تلقي القبض على قاتل ابن عمه بعزاء والده

تمكّن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء رضا زامل من ضبط المتهم فى مقتل ثلاثيني بدائرة قسم الضواحى .



كان بلاغ ورد إلي اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد والذي وجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، وناظروا الجثة واستمعوا إلى أقوال شهود العيان، وأمروا بوضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين التصريح بالدفن.

وكثف ضباط البحث تحركاتهم فى ربوع محافظة بورسعيد لضبط الجانى خلال ساعتين والذي أكدت التحريات أنه ابن عم المجنى عليه .



وتمكن الرائد أحمد مسعد رئيس مباحث ضواحى بورسعيد ومعاونى القسم من ضبط المتهم و السلاح المستخدم فى الجريمة و بمواجهته بأقوال الشهود أمام المقدم هيثم ماجد مفتش إدارة البحث أقر بارتكابه الجريمة فتم اتخاذ الإجراءات للعرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها .



كانت محافظة بورسعيد شهدت حادثا مأسويا عندما أنهى شاب حياة ابن عمه أمام الجميع أثناء تقديمه واجب العزاء فى وفاة والد الجانى فى مشهد أذهل الجميع وأصاب سكان المنطقة و المارة بحالة من الهلع الشديد .



وكان المجنى عليه عادل محمد احمد حمودة البالغ من العمر 34 عامًا توجه لحضور جنازة وعزاء عمه بعد أن توفاه الله اليوم كى يؤازر ابن عمه محمد احمد محمد حمودة فى وفاة والده .



هذا ولم يكن المجنى عليه يعلم أنه توجه لقدره ليلحق بعمه على يد ابن عمه بطعنات غادرة أنهت حياته أمام مرأى ومسمع المعزين وأهالى بورسعيد.



ويرجع سبب الخلاف كما أوردته التحقيقات الأولية وشهود العيان التى دفعت الجانى لإنهاء حياة ابن عمه فى عزاء والده بضواحى بورسعيد أن المجنى عليه سقط من يده كوب قهوة على ابن عمه فكانت سبب الخلاف الذي دب بينهم ليجهز نجل المتوفى على حياة ابن عمه بطعنات متفرقه من سلاح أبيض بحوزته ويحدث طعنه قطعية برقبة المجنى عليه.

وكانت حالة من الفزع أهالى سادت حى الضواحى بمحافظة بورسعيد عقب مشاهدتهم اعتداء على شاب بعدة طعنات وقطع بالرقبة فارق على إثرها الحياة .

وأعلن مستشفى الزهور المركزى التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد استقبالها جثة هامدة لشاب فى منتصف العقد الثالث من عمره بادعاء اعتداء من آخرين.

وكشفت المعلومات الأولية التى أوردتها هيئة الإسعاف فرع بورسعيد أن الجثة لشاب يدعى عادل محمد أحمد محمود حمودة ويبلغ من العمر 34 سنة .

وكشف أطباء الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد خلال مناظرتهم الجثمان أن به أثار لعدة طعنات متعددة بالجسم وجرح قطعى بالرقبة وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة .

كانت هيئة الإسعاف تلقت استغاثة من سكان حي الضواحي فى بورسعيد تفيد تعرض شاب للاعتداء وإصابته بإصابات متعددة أسفرت عن وفاته نتيجة اعتداء آخرين .