غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي |شاهد

قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس إن فريق العلاج الحر تمكن من ضبط 4 منشآت طبية تعمل بصورة مخالفة بمركز نجع حمادي.

وأوضح أنه تم غلق وتشميع المنشآت الطبية التي ضمت عيادة طبيب بشري، معمل تحاليل طبية، مركز تجميل، ومركز علاج طبيعي وذلك لوجود مخالفات طبية ومستحضرات علاجية بدون ترخيص من هيئة الدواء المصرية.

وأكد تواضروس استمرار الحملة في ضبط كافة المخالفات بالمنشآت الطبية الخاصة لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي

غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي

غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي