عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي |شاهد

غلق وتشميع 4 منشآت
غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي

قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس إن فريق العلاج الحر تمكن من ضبط 4 منشآت طبية تعمل بصورة مخالفة بمركز نجع حمادي. 
وأوضح أنه تم غلق وتشميع المنشآت الطبية التي ضمت عيادة طبيب بشري، معمل تحاليل طبية، مركز تجميل، ومركز علاج طبيعي وذلك لوجود مخالفات طبية ومستحضرات علاجية بدون ترخيص من هيئة الدواء المصرية.
وأكد تواضروس استمرار الحملة في ضبط كافة المخالفات بالمنشآت الطبية الخاصة لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي
غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي
غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي
غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي
غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي
غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي
غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي
غلق وتشميع 4 منشآت طبية مخالفة بنجع حمادي
تواضروس هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة مصر المنشأت الطبية وكيل وزارة الصحة نجع حمادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على الإسكندرية.. حالة الطقس بمحافظات مصر الأربعاء 7 سبتمبر 2022

مفيش خطر.. طه إسماعيل يضع روشتة إنقاذ الأهلي

بعد شائعات تدهور صحته.. بوتين يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة |شاهد

سقطوا من فوق الدائري.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع

قبلة لفتاتين شواذ.. السعودية تحذر «نتفلكس» بسبب محتوى الأطفال

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ