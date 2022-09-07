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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإنعاش قطاع السياحة.. اليابان تسمح بدخول 50 ألف سائح يوميًا

السياحة فى اليابان
السياحة فى اليابان

 رفعت السلطات اليابانية، الحد الأقصى اليومي للوافدين المسموح لهم بدخول البلاد من 20 إلى 50 ألفًا اعتبارا من اليوم الأربعاء في إطار جهود الدول لتخفيف القيود الحدودية الصارمة المفروضة على قطاع السياحة في مواجهة كورونا منذ أكثر من عامين.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية "أنه بدءًا من اليوم، لا يحتاج المسافرون الوافدون الذين تلقوا الجرعة المعززة على الأقل إلى إجراء اختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من المغادرة وإظهار دليل على عدم إصابتهم".
يشار إلى أنه نظرًا لضعف المؤشرات على انتعاش أكبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، كانت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تحاول تحفيز معدلات النمو من خلال دعوة المزيد من الزوار الأجانب الذين قد يستفيدون من الانخفاض السريع لقيمة الين الياباني.
وكان الين قد انخفض إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ 24 عامًا ويعزز ضعف قيمة الين القوة الشرائية للمسافرين الأجانب الوافدين إلى اليابان في ضوء ارتفاع قيمة عملاتهم، مثل الدولار واليورو، مقابل العملة اليابانية.
جدير بالذكر أن كيشيدا كان قد تعهد - في مؤتمر صحفي أواخر الشهر الماضي - بمزيد من تخفيف الضوابط الحدودية في البلاد مع مراعاة معدلات العدوى واحتياجات المسافرين والإجراءات الحدودية التي تطبقها الدول الأخرى.

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