ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب الصين إلى 74 قتيلاً و259 مصابًا

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غربي البلاد إلى 74 قتيلا و259 مصابا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الأربعاء/ أن السلطات الصينية أعادت فتح الطرق المؤدية إلى مركز الزلزال بمقاطعة "سيتشوان" واستؤنفت حركة المرور، مشيرة إلى أنه لا يزال 26 شخصا في عداد المفقودين حتى الليلة الماضية.

وأوضحت أن الزلزال - الذي يعد الأقوى الذي يضرب المنطقة منذ عام 2017 - تسبب في تدمير العديد من المباني وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية.

من جانبهم، حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى يوم الجمعة المقبل.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 6ر6 درجة على مقياس ريختر قد وقع على بعد حوالي 43 كيلومترا جنوب شرقي مدينة (كانجدينج) في مقاطعة "سيتشوان" وعلى عمق 10 كيلومترات أمس الأول /الإثنين/ وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج - في وقت سابق - السلطات المحلية بجعل إنقاذ الأرواح أولوية قصوى والقيام بكل ما في وسعها لإنقاذ الأشخاص في المناطق المنكوبة وتقليل الخسائر في الأرواح إلى الحد الأدنى، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية مختلفة.

يشار إلى أن الزلازل شائعة الحدوث إلى حد ما في الصين، خاصة في مناطق جنوب غربي البلاد التي تعد نشطة زلزاليا.