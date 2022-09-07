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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يؤكد أهمية اكتساب الأئمة لمهارات التواصل الإعلامي

مهارات التواصل الإعلامي
مهارات التواصل الإعلامي دورة تدريبية بأداب الإسكندرية

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية أهمية الإعلام، واكتساب الأئمة لمهارات التواصل الإعلامي وذلك ي إطار سعي الوزارة الحثيث لمزيد من النهوض والرقي بأئمتها ليكونوا على قدر كبير من العلم والثقافة والمعرفة ليكونوا دائما في خدمة دينهم وطنهم.

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جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الآداب جامعة الإسكندرية اوقاف الإسكندرية  عن "مهارات الاتصال الإعلامي" وفي إطار بروتوكولات التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الإسكندرية لتدريب 50 إماماً بكلية الآداب جامعة الإسكندرية .

يأتي هذا بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بأوقاف الإسكندرية، سحر حسين وكيل كلية الآداب .

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وألقى المحاضرة الأولى الدكتورة ايمان عبد الوارث فارس أستاذ الإعلام بكلية الآداب والقى المحاضرة الثانية أ.د طه عبدالعاطي نجم رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب وتستمر فعليات هذه الدورة حتى يوم الخميس ٢٠٢٢/٩/٨ ويحاضر فيها نخبة من أساتذة جامعة الإسكندرية وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار سعي الوزارة الحثيث لمزيد من النهوض والرقي بأئمتها ليكونوا على قدر كبير من العلم والثقافة والمعرفة ليكونوا دائما في خدمة دينهم وطنهم.

الاسكندرية وزارة الأوقاف الدورات التدريبية جامعة الإسكندرية الأوقاف مهارات التواصل

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