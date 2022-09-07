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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العوم فيها موت.. تحذيرات في الإسكندرية من نزول هذه الشواطئ.. فيديو

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

ارتفاع في الأمواج، وتحذيرات للمصطافين من نزول عدد من الشواطئ غربي، المحافظة، مشهد تكرر كثيرًا خلال فصل الصيف في الإسكندرية، وذلك بسبب التغيرات المناخية العديدة التي تؤثر في حالة الطقس بشكل كبير.

الشواطئ الممنوع نزولها في الإسكندرية

وأوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي من شاطئ الدخيلة حتى شاطئ سيدي كرير، كما تم رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، كما تم التشديد على منع النزول نهائيًا في شواطئ العجمي.

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دلالات ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان التي تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

هذه الشواطئ ممنوع النزول فيها

أما حينما تجد الراية الحمراء على الشاطئ، فهذا يعني أن هذه الشوطئ ممنوع فيها العوم نظرا لخطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل، لأن نزولها يعني تعرض حياة الشخص للموت

وأكد على زيادة عدد الغطاسين والمنقذين فضلاً عن الانتشار الكامل لفرق الإنقاذ والغطاسين وتكثيف تواجد عمال أبراج المراقبة بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع مستأجري الشواطئ لاتخاذ كافة سبل الحماية والأمان للرواد والمصطافين وخاصة مستأجري شواطئ العجمي كونها من الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة ، والتي تشكل خطورة علي حياة المواطنين في حال ارتفاع الأمواج.

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تحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ

وأضاف أنه تم توجيه مراقبي الشواطئ باستمرار إذاعة التحذيرات عبر الإذاعات الداخلية للشواطئ طوال اليوم مع استمرار المرور على الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة، والتأكيد على منع نزول البدالات نظرا لارتفاع الأمواج لما تشكله من خطورة علي أرواح رواد الشواطئ.

من جانبه، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في شواطئ الإسكندرية في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك للحفاظ على أرواح المصطافين، في إطار حرص محافظة الإسكندرية علي حماية مصطافيها من الغرق. 

وحذرت محافظة الإسكندرية المصطافين والرواد في الشواطئ المفتوحة بضرورة الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة، وكذلك عدم النزول إلى مياه البحر في الشواطئ التي تم رفع الرايات الحمراء بها، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

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