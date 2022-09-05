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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون إصابات.. إخماد حريق اندلع بخط مازوت بشركة بترول غربي الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية من السيطرة على حريق اندلع بخط مازوت بمنطقة المكس، بحي غرب بمحافظة الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بوقوع انفجار بخط مازوت بطريق المكس. 

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة مينا البصل ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث وتم السيطرة على الحريق.

وبالمعاينة تبين أن انفجار وقع بخط مازوت فى منطقة المكس غرب الإسكندرية نتيجة تسريب أدى لاشتعال النيران و تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مؤكدة أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات او خسائر فى الأرواح. 

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تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على جهات التحقيق المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة ومعرفة أسباب الحريق.

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