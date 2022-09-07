معرض فني بالغردقة احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد|25 سبتمبر

قال الفنان محمد حميدة، منسق كرنفال مصر الدولي للفنون، إنه يتم التجهيز لعمل معرض فني احتفالاً بالذكرى المئوية لفك رموز حجر رشيد، مضيفاً أن هناك حملة إعلامية كبيرة بشأن استرداد حجر رشيد، موضحاً أن هذا المعرض سيتم افتتاحه بالغردقة بداية من يوم 25 من الشهر الجاري وحتى يوم 30.

وأضاف "حميدة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أنه يحضر هذا المعرض الفني حوالي 40 فنانا من دول أوروبا، بالإضافة إلى العديد من الفنانين المصريين، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مجسم من حجر رشيد لكل فنان لوضع رؤيته التشكيلية على هذا الحجر ليصبح عملا فنيا رائعا.

ونوه منسق كرنفال مصر الدولي للفنون إلى أن هناك تنسيقا مع هيئة تنشيط السياحة، ومباحثات للتعاون من أجل عمل فعاليات وندوات لتنشيط السياحة، لذا كانت صدفة عمل كرنفال مصر الدولي للفنون تزامناً مع عمل معرض فني احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد.

وأوضح "حميدة" أنه يتم استغلال كل فعالية من أجل تقديم قيمة مصرية للمهرجان أو الكرنفال نفسه.