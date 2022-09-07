البنك الأوروبي: 10 مليون دولار حجم استثماراتنا داخل مصر في 10 سنوات

قدمت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التهنئة لمصر من أجل تنظيم هذا الحدث الهام وهو مؤتمر كوب 27، مضيفة أننا نعيش في عصر تغيرات كبيرة في هذا العالم، وكثير من البلدان يواجهون تحديات عديدة في مجال الطاقة والغذاء وأسعارهم.

وأضافت "باسو" خلال كلمتها أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن العالم أجمع يواجه الحروب والتأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري التي أصبحت جلية بينة، وهذا دليل على المستوى الذي وصل إليه المناخ، مشيرة إلى الفيضانات التي حدثت في الكثير من البلدان في هذا الوقت.

ونوهت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الشراكات والتعاون أصبحت ذا أهمية من قبل، معقبة: "الشراكات هي في قلب علاقتنا مع مصر، ولقد بدأنا في العمل داخل مصر منذ 10 أعوام، باستثمار حوالي 10 مليون دولار أمريكي حتى الآن، وساعدنا مصر كثير في اقتصادها، وتوفير فرص لمواطنيها".

وأشارت "باسو" إلى أنهم وافقوا على استراتيجية مع مصر تنص على هدفين وهما: الحصول على اقتصاد شمولي في مصر يشمل السيدات وكافة المهمشين، مشيرة إلى أن مصر تمر بفترة تحول لذا فإنها دولة عالية التنافسية، ولذلك منتدى اليوم يسعى لتعظيم هذه الفرص لدول العمل مع الشركاء في مصر".