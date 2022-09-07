وقع منذ 3 أشهر.. لاعب دولي يقترب من الزمالك| تفاصيل

اقتربت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من التعاقد مع لاعب دولي محلي، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “قلت من فترة كبيرة إن جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، يرغب في التعاقد مع عمر جابر، لاعب بيراميدز”.

وأوضح: “عمر جابر مضى على عقود انتقاله لنادي الزمالك منذ 3 أشهر، في جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، في ظل انتهاء عقده مع بيراميدز”.

وأضاف دويدار: “عمر جابر لاعب جيد جدًا سواء يلعب باك رايت أو وسط ملعب ولاعب دولي”.

ويواصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إبرام صفقات جديدة بجانب التجديد نجوم لاعبي الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الزمالك تعاقد مع اللاعب المغربي زكريا الوردي، قادما من صفوف الرجاء المغربي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

كما أعلن تعاقده مع السنغالي إبراهيما نداي، قادما من لوزيرن السويسري، بداية من الموسم المقبل.