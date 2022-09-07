الجلسة انتهت بالصوت العالي.. القصة الكاملة لخناقة الزمالك وفيوتشر بسبب عمر كمال

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس نادي فيوتشر، كواليس القصة الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع مسئولي ناديه، بشأن انتقال عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق، للقلعة البيضاء.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: ”سأحكي لكم موضوع عمر كمال عبد الواحد بالتفاصيل، السنة الماضية وقع اللاعب عقدا مع الزمالك في اللجنة التي كان يرأسها حسين لبيب، وفوجئ النادي الأبيض بقرار إيقافه من القيد، فأصبح العقد كأن لم يكن وبالتالي العقود لم يعد لها قيمة، والفيفا لا يعترف إلا بالقعود الموثقة وليست بنود الرغبة، واللاعب يحب مدربه علي ماهر فانضم له في نادي فيوتشر لمدة 3 سنوات مر منها سنة فيظل في عقده موسمان“.

وتابع: ”إدارة الزمالك طلبت التعاقد مع اللاعب، ولكن إدارة فيوتشر قررت الحفاظ على القوام الرئيس للنادي فالفريق أخذ كأس الرابطة ووصل لـ الكونفدرالية ويريد المنافسة على لقبها، وفي الزمالك اجتمعوا في منزل النائب محمد حلاوة، عضو مجلس إدارة فيوتشر، بحضور دكتور وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر، والنائب أحمد دياب، رئيس شركة الكرة، وقالوا لمسئولي الزمالك سنأخذ سيد نيمار ومروان حمدي، لاعبي الفريق الأبيض، مقابل عمر كمال عبد الواحد، ولكن اتقلبت القعدة والصوت كان جايب من المعادي لمدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى أثرها انسحب دكتور وليد دعبس، والنائب أحمد دياب، وانفضت الجلسة على هذا الأساس“.

فيوتشر يتمسك بشروطه

وأضاف شوبير: ”تمسك نادي فيوتشر بشروطه سواء مع الأهلي أو الزمالك، وهذه القصة أنا أرويها بتفاصيلها، وأنا أقولها بمنتهى الأدب والأخلاق والاحترام بعيدا عما جرى في الجلسة“.

وظهر عمر كمال عبد الواحد، في قائمة فريق فيوتشر المتجهة إلى أوغندا، استعدادا لمواجهة بول جينجا بذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وارتبط اسم عمر كمال بالانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية عدم سفر اللاعب تحسبا للانتقال إلى القطبين والمشاركة معهما في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر قناة الزمالك الرسمية: "عمر كان يرفض السفر مع فيوتشر لمواجهة بول الأوغندي، واللاعب مخطوف".

وأضاف: "علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، طلب محمود علاء وسيد نيمار ومروان حمدي، وهذا مرفوض".