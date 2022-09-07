مرتضىى منصور: الزمالك الأحق بجوائز كأس لوسيل

أعرب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن تمنياته بتتويج الفريق بكأس سوبر لوسيل حال الفوز أمام الهلال السعودي يوم الجمعة المقبل في قطر .

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه يتمني تتويج الفريق والحصول علي المليون ونصف دولار بالإضافة للمليون الأخري الخاصة بوصيف البطولة.

وأضاف أن السعودية تمتلك كل شىء “أموال وبترول”، بالإضافة للكعبة المتواجدة علي أرضها، لذلك الزمالك الأحق بالحصول علي الجوائز المالية كاملة الخاصة بالبطولة .



وكان قد شدد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على صعوبة مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء أمام الهلال السعودي المقررة في قطر بعد غد الجمعة على كأس سوبر لوسيل.



وأضاف عبدالحميد أن الزمالك قادر على تقديم مباراة تليق به كبطل للدوري الممتاز المصري وكأس مصر، وأوضح أن الفريق يمتلك مدربا كبيرا يستطيع التعامل مع المواجهات الكبرى وهو البرتغالي جوسفالدو فيريرا.



وأشار إلى أن المواجهة أمام بطل السعودي حدث عالمي كبير حيث ستقام على أحد ملاعب كأس العالم التي تستضيفها قطر.



وأوضح جمال عبدالحميد أن الزمالك سيواجه الهلال وكأنه يلعب فى مصر بسبب جماهيره الغفيرة، متمنيا العودة بالكأس إلى مصر.



وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وتضم القائمة كلًا من:

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حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية .



خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي.



خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".



خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه .