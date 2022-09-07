الأسبوع المقبل.. جولات مفاجئة لمدير تعليم مطروح لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن قيامه بداية من الأسبوع المقبل بجولات متابعة ميدانية مفاجئة لكافة الإدارات التعليمية لرصد وتقييم مدى جاهزية المدارس وتحديد كافة العقبات التي تواجه منظومة العمل في المدارس وحلها فوراً .

ووجه وكيل الوزارة لمديري الإدارات التعليمية بتفعيل خطط المتابعة للاطمئنان المستمر علي حسن سير العمل وانضباطه.

كما وجه وكيل تعليم مطروح كذلك مسئولي الإدارات بتوزيع المخصصات المالية الخاصة باللامركزية والمخصصة لأعمال الصيانة البسيطة علي المدارس فورا عقب وصولها للإدارات التعليمية من إدارة التخطيط كما وجههم باستلام التجهيزات اللوجستية لتوزيعها علي المدارس التابعة لكل إدارة وفق احتياجات كل مدرسة .

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء و تفعيل أدوارهم في سبيل المساهمة فى حل المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة وذلك وفق آليات العمل والقواعد و القرارات المنظمة مشيراً إلي ضرورة استثمار كافة الآليات المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق عام دراسي زاخر بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية.