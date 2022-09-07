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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حتى عام 2035.. محافظ مطروح يناقش الحيز العمرانى لمدينة النجيلة

محافظ مطروح يناقش
محافظ مطروح يناقش الحيز العمرانى لمدينة النجيلة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم، الأربعاء، الحيز العمرانى لمدينة النجيلة المخطط من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية بتاريخ ٤ سبتمبر الجارى بمساحة ٧٨١٢،٧٢ فدان لاستيعاب التوسع والزيادة السكانية حتى عام ٢٠٣٥.

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وأوضحت المهندسة أمل عرفة، مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، أنه سيتم البدء في  عمل المخطط الاستراتيجي  لمدينة النجيلة مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى من خلال أحد المكاتب الاستراتيجية. 

ووجه محافظ مطروح بإرسال صورة من مخطط الحيز العمرانى إلى مركز ومدينة النجيلة، وكذلك لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات المعنية لبدء العمل بالمخطط مع ما يواكبه من مد خدمات البنية التحتية لاستيعاب التوسعات والزيادة السكانية حتى عام ٢٠٣٥.

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