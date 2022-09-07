إقبال كبير وتأمينات مشددة من الغرق.. شواطيء مطروح كاملة العدد.. بث مباشر



تعد محافظة مطروح أحد أهم محافظات الجمهورية سياحيا والتى يقبل عليها زوار المحافظة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية متدرجة الألوان.

وعلى الرغم أننا فى شهر سبتمبر. إلا أن المحافظة مطروح تشهد إقبالا كبيرا من زوار المحافظة .



وشهدت شواطئ مدينة مرسي مطروح إقبال كبير من زوار المحافظة وأهالي مطروح وأعلن أصحاب الشماسي أن الشواطئ كاملة العدد.

صدى البلد أجرت بث مباشر وتجولت داخل الشواطئ لرصد حالة الإقبال الكبيرة التي تشهدها الشواطئ والتى استقبلت أعداد كبيرة من زوار المحافظة .

كما التقت بمسئولي الإنقاذ بالشواطى للتعرف على إجراءات التأمين للحد من حالات الغرق خاصة بالشواطى المفتوحة .

يقول محمد الدماطي مدير العلاقات العامة بشركة الإنقاذ بالشواطئ أنه يتم توزيع المنقذين على الشواطئ بحسب كثافة الإقبال على الشاطئ. .

وأضاف أن هناك إجراءات متبعة تكون احترازية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد بالرصد اليومى لحالة البحر مضيفا فى حال عدم الاستقرار في البحر ارتفاع الأمواج وشدة التيارات و ووجود سحب مما يعرض حياه المصطافين للخطر يتم اولا رفع العلم الاحمر الذى يدل على وجود إخطار فى حالة النزول لمياه البحر كما يتم التنسيق مع مجلس مدينة مرسي مطروح بمنع نزول الشواطى المفتوحة والاعلان عبر الصفحة الرسمية لمدينة مرسي مطروح بالشواطئ المتاح النزول بها والشواطئ الممنوع النزول بها .

ووجة نداء لزوغر وتعالى مطروح بضرورة اتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وشركة الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر والشواطئ المفتوحة ، حفاظاً على أرواح الجميع .مضيفا أن الشواطئ الممنوع النزول بها فى حالة النوات مزار كليوباترا ، ومزار صخرة ليلي مراد بالإضافة إلى الشواطئ المفتوحة خاصة بالابيض

ومينا حشيش .

وأشار أن الشواطئ الآمنة بحيرة روميل والفيروز وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام ، التي يتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ .



وتقدم بالشكر لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب لإزالة اى عقبات حفاظا على أرواح المواطنين كما تقدم بالشكر لرئيس مدينة مرسي مطروح ورئيس شركة الإنقاذ على التعاون لخدمة زوار وتعالى مطروح .

وأكد أحمد محمد تابع لشركة الإنقاذ أنه يتم عمل تدريب مكثف لمسئولي الإنقاذ بكيفية التعامل مع اى حالة تتعرض للغرق مع تكثيف التواجد ومراقبة الشواطى المفتوحة لرصد اى حالة غرق .

واضاف أن هناك عوامل مساعدة يتم الاستعانة بها متواجدة بالشواطى لسرعة الوصول لحالات الفرق لسرعة إنقاذها .

وأشار أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف ومستشفى مطروح العام بسرعة التعامل مع اى حالة غرق .

وحذر أهالى وزوار مطروح من النزول و السباحة في الشواطئ المفتوحة نظرا لحالة عدم الاستقرار في البحر. خاصة مع ارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب مما يعرض حياه المصطافين للخطر .

https://fb.watch/fm_d1E_YwP/

اقبال كبير على شواطئ مطروح