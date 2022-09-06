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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس مرسى مطروح يحذر المواطنين من السباحة في الشواطئ المفتوحة

ارتفاع الأمواج بمطروح
ارتفاع الأمواج بمطروح

حذر مجلس مدينة مرسى مطروح  اليوم، الثلاثاء، أهالى وزوار مطروح من النزول والسباحة في الشواطئ المفتوحة نظرا لحالة عدم الاستقرار في البحر.

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ولليوم الثانى على التوالى، استمرت  حالة عدم الاستقرار في البحر بمطروح نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب، مما يعرض حياه المصطافين للخطر.

 وحذر مجلس مدينة مرسى مطروح من ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب، مشددين على  الجميع بالاستجابة تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر.

وأوضح أنه يمكن ممارسة السباحة في شواطئ بحيرة روميل والفيروز وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام، التي تتوافر فيها خدمات وأفراد إنقاذ.

كما حذروا من ممارسة السباحة ونزول البحر بمزار كليوباترا، ومزار صخرة ليلى مراد، بالإضافة إلى الشواطئ المفتوحة، خاصة الأبيض ومينا حشيش.

وشدد مجلس مدينة مدينة مرسى مطروح على ضرورة اتباع تعليمات مسئولي الشواطئ وشركة الإنقاذ بالالتزام والاستجابة بعدم نزول البحر بالشواطئ المفتوحة، حفاظاً على أرواح الجميع.

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