بعد 12 ساعة بحث.. غواصو مطروح يعثرون على جثة فتاة غرقت بشاطئ الأبيض

نجحت جهود غواصي مطروح فى العثور على جثة لفتاة تعرضت للغرق أمس الثلاثاء أثناء ممارسة السباحة بشاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح .



تسبب عدم التزام أحد الأسر من زوار مطروح بعدم النزول فى الشواطئ المفتوحة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج لتعرض فتاة للغرق مساء أمس الثلاثاء .



تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بتعرض فتاة تدعى إيمان مجدى للغرق بشاطئ الاصيل بالابيض .

وقام عدد من غواصى مطروح بمحاولة العثور على الفتاة الغارقة أمس إلا أن ارتفاع الظلام وعدم وضوح الرؤية لم يتمكنوا من العثور عليها .



ونجحت صباح اليوم الأربعاء جهود الغواصين فى العثور على الفتاة الغارقة ونقلها إلى مستشفى مطروح العام وتم تحرير المحضر اللازم تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

اثناء البحث على الفتاه الغارقة

الفتاه الغارقة