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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة العزومات| طريقة عمل الفلفل المحشي زي المحترفين

الفلفل المحشى
الفلفل المحشى

يعد الفلفل المحشي من الأكلات الشهية التى يحبها المصريون والعرب وضيف أساسي فى العزومات ومن أسهل أنواع المحشى فى التحضير.

نقدم لكم طريقة عمل الفلفل المحشي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة

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مقادير الفلفل المحشي:
فلفل أخضر رومى
أرز
طماطم مفرومة
بصل
بقدونس
شبت

كوسة مبشورة 

جزر مبشور
كزبرة خضراء
زيت 

شوربة دجاج
صلصة طماطم
بهارات
نعناع جاف
ملح 

فلفل أسود

كمون 

طريقة عمل الفلفل المحشي
* شوحى فى الزيت على النار البصل والجزر والكوسة ثم ضيفي الأرز وصلصة الطماطم والخضرة والملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والنعناع وقلبيهم جيدا لثوان معدودة وانزلي الخلطة من على النار 
* احشى الفلفل بالخليط ثم رصيه فى حلة وضيفى كمية وفيرة من الشوربة ثم ضعى حلة الفلفل المحشى على النار حتى تمام النضج ثم قدمي.
 

الفلفل المحشي طريقة عمل الفلفل المحشي الشيف نجلاء الشرشابى نجلاء الشرشابي الاكلات الشهية

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