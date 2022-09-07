ضبط 205 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على المحلات ومدى صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين.

ويأتي ذلك تحت إشراف على حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية.

وتشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وجهاز حماية المستهلك برئاسة احمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية وإبراهيم العرابى والسيد علام بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري والقوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.

وأسفرت الحملة عن رصد ٦ محلات جزارة لقيامها بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على إجمالى ٢٠٥ كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تم ضبط ٣ محلات تجارية متنوعة الأنشطة لمخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين.