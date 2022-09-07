صاحبتي ماتت من الحسد.. هذه هي صديقة بسمة وهبة وتلك قصة وفاتها

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لصدمة شديدة لم تتحملها بعد معرفتها خبر وفاة صديقتها المقربة، ما عرضها لحالة من الإنهيار العصبي، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لمراقبة وضعها الصحي، خاصة وانها كانت أقرب صديقاتها والأقرب إلى قلبها على الرغم من كونها صداقة حديثة العهد.

كانت العلاقة بين الإعلامية بسمة وهبة وسيدة الأعمال السعودية وسفيرة النوايا الحسنة وفاء بن خليفة قوية جدًا أشبه بعلاقة الأخوة، حتى انها لم تتحمل صدمة وفاة صديقتها وتم نقلها إلى المستشفى التي وجهت منها رسالة إلى الجميع.

صحبتي ماتت بسبب الحسد

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بينما كانت ترقد على أحد أسرة المستشفى وتضع عددًا من المحاليل الطبية، وبدا عليها التعب الشديد، معبرة عن أزمتها الصحية التي تمر بها قائلة: « الواحد عامل زي الخروف، معزة، خروف داخل يتدبح، يارب ياكريم، يارب يا وفاء يرحمك».

واشارت الإعلامية بسمة وهبة إلى أن الحسد هو سبب إصابتها وصديقتها بالمرض، راوية ما حدث معها بعد أن وجهت إليها إحدى السيدات عتابًا لأنها لا تجيب على اتصالاتها كاتبة تعليقًا على الفيديو «واحدة معرفة اتصلت بيا فمردتش عليها راحت بعتالي رسالة بتعاتبني فقلت لها معلش مش قادرة اتكلم لما أقدر هكلمك، راحت ردت عليا قالتلي أه ما انتي مشغولة صحيح كل يوم في بلد وبتتفسحي!!».

الإعلامية بسمة وهبة

وجهت بسمة رسالة إلى تلك السيدة قالت خلالها « عاوزة أقولها هي واللي زيها إن أي صورة على السوشيال ميديا حلوة وراها أوقات وحشة، وأي صورة فيها سعادة وراها أوقات تعاسة وألم، صحيح ممكن أكون مسافرة بس بعمل عملية ممكن اكون مسافرة وفي عملية وفي البنج وحزينة لأن صاحبتي ماتت قبلها بيومين.. حتى وانا في البنج وتعبانة حزينة عليها وبدعيلها، وممكن اكون مسافرة اتعالج مش اتفسح، بس بما إني مسافرة لو ماعندكيش مانع أخرج قبل العملية واتمشى في الشارع بعد العملية لو ميضايقكيش يعني».

واعتبرت بسمة وهبة أن صديقتها سيدة الأعمال وفاء بن خليفة قد تكون ماتت بسبب الحسد أيضًا قائلة « أحب أقولك أنت واللي زيك ربنا ما يحكم عليكي يابنتي باللي في الواحد، واحمدي ربنا إنك مش مضطرة تسافري علشان تلاقي حل لمرض نادر من فضلكم أرحمونا وسيبونا في حالنا أنا صاحبتي وفاء ماتت من الحسد».

سيدة الأعمال الراحلة وفاء بن خليفة

من هي وفاء بن خليفة؟

تعتبر السيدة الراحلة وفاء بن خليفة إعلامية وسيدة أعمال سعودية من أصول تونسية، تقيم في مصر مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الطرابلسي، وأثمرت زيجتها بإنجاب ثلاثة ابناء هم صابرينا ولينا وأحمد.

حصلت وفاء بن خليفة على لقب سفيرة النوايا الحسنة من مؤسسة أمسام، وانخرطت في الأعمال الخيرية مؤسسة جمعية خيرية تحمل اسمها « وفاء الخير والإنسانية»، وحصلت على عدد من التكريمات لمجهوداتها الخيرية خاصة في أزمة كورونا، حيث كانت تقدم بنفسها المساعدة العينية والطبية والمادية للمصابين والمحتاجين.

كرمت العديد من المهرجانات العربية والدولية السيدة وفاء بن خليفة، إلى جانب حصولها على العديد من الجوائز عن خدماتها الإنسانية القيمة من عدد من المؤسسات المختلفة، وحصلت على لقب سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، بسبب سعيها المستمر لمساندة النساء والاطفال في العالم العربي، خاصة في المناطق الفقيرة التي تعني من النزاعات والحروب.

سفيرة النوايا الحسنة وفاء بن خليفة

تفاصيل وفاة وفاء بن خليفة

بعد ان ذهبت وفاء بن خليفة في جولة إلى إيطاليا واليونان، تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال زيارتها إلى بلجيكا نُقلت على إثرها إلى مستشفى في بروكسل، حيث أُجريت العديد من المحاولات لإنقاذها باءت جميعها بالفشل، ورحلت عن عالمنا تاركة خلفها العديد من الإنجازات في مجال الأعمال الخيرية.

تسبب خبر وفاة وفاء بن خليفة في حالة من الحزن الشديد للوطن العربي وعدد من دول العالم، وتقدم لنعيها عدد من مشاهير الفن والإعلام عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.