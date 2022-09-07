اليوبيل الذهبي لطب بنات الأزهر.. داود: العلم والبحث العلمي القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.. وصديق: ندعم المنظومة الصحية بـ 20٪ من الأطباء سنويا

اليوبيل الذهبي لطب بنات الأزهر ..

داود: العلم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة

صديق: علاج المرضى أشرف رسالة وأنبلها.. ونقدم 20٪ من الأطباء سنويا

الأمير: الأزاهرة متميزون في علوم الطب على مر العصور

احتفت كلية الطب فرع البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، باليوبيل الذهبي حيث، شهد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الاحتفالية التي نظمتها الكلية، بمناسبة تخريج الدفعة الـ 50 من طبيبات المستقبل بالكلية (دفعة اليوبيل الذهبي) في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال كلمته رحب رئيس جامعة الأزهر بالحضور جميعًا وناقلًا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ودعواته لطبيبات المستقبل بالتوفيق والنجاح في حياتهن العملية، قائلًا: اليوم عيد لنا جميعًا؛ فنحن نحتفل بتخريج الدفعة الـ 50 في كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وقدم التهنئة لأسر الخريجات؛ لافتا إلى أن هذا اليوم الجميل هو يوم الحصاد.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى إدارة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، وابنة العالم الجليل الدكتور عبد الحميد العبيسي، الذي كان أستاذًا للبلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بالقاهرة، وكان من الرجال المخلصين وقد لقي ربه واقفا في محراب العلم بقاعة الدرس، ندعو المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حيث كانت في طليعة كليات الطب التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014م، وكانت سباقة أيضا في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2019م، ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل حصلت كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة على شهادة مصر للتمييز الحكومي، وحصلت على شهادة تقدير بهذا الشأن عام 2019م، وتم اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، إضافة إلى ذلك تنفرد كلية طب البنات بوجود تخصص السمعيات والغدد الصماء.

وأشار رئيس الجامعة بأن العلم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تولي العلم اهتماما كبيرًا، وهذا يؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح طريق الرقي والنهضة والحضارة وهذه هي رسالة الأزهر الشريف على مر العصور.

وذكر رئيس جامعة الأزهر أن العلوم الطبية لم تكن بعيدة يومًا ما عن التعليم الأزهري، مشيرًا إلى أن مخطوطات الأزهر الشريف وجد بها مؤلفات طبية عديدة للمشايخ، منها: مؤلف زاد المسير في علاج البواسير لشمس الدين محمد بن محمد القوصوني، ورسالة الرازي في الجدري والحصبة لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي، وأيضا كتاب: الحاوي في علم التداوي لنجم الدين الشيرازي، وأيضا وجد في المخطوطات مؤلف: غنية اللبيب حيث لا يوجد طبيب لأبي بكر الرازي، وقد جمعتْ في هذا المؤلف منافع القشور التي ترمى على الأرض والنباتات، إضافة إلى مئات المخطوطات الطبية الأخرى التي تؤكد على أن علماء المسلمين كانت لهم إسهامات علمية متميزة في مجال العلوم التطبيقية.

رئيس جامعة الأزهر

أصحاب رسالة في أشرف مهنة

كما قدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، التهنئة إلى دفعة اليوبيل الذهبي بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة الدفعة (50) هدية جامعة الأزهر إلى مصرنا الحبيبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلًا: أقدم التهنئة إلى طالبات الأمس وزميلات اليوم من الطبيبات المتميزات خريجات كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، كما أقدم التهنئة إلى أسرهن في يوم جني الثمار، قائلًا للخريجات: أنتن أصحاب رسالة وتعملن في أشرف مهنة وأنبلها وهي شفاء المريض؛ لذلك عليكن أن تبذلن قصارى جهدكن في علاج المرضى وإدخال السرور عليهم، وأن تقدمن الخدمة الطبية لكل إنسان يحتاج إليها طبقًا للقسم الذي أقسمتن عليه.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية أن القطاع الطبي في الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، يقدم إلى مصرنا الحبيبة نحو 20 % من الأطباء سنويًّا.

وأعلن صديق أن قطاع الطب بجامعة الأزهر (الجيش الأبيض) ضرب أروع الأمثلة في البذل والعطاء خلال فترة جائحة كورونا بشهادة الجميع، مشيرًا إلى أن ما قام به رجال الجيش الأبيض من مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، وفي جميع مستشفيات الجمهورية بمختلف المحافظات كان محط إعجاب وإشادة من كبار رجال الدولة.

كما قدم نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية الشكر والتقدير لجميع الإدارات المتعاقبة على كلية طب البنات، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تعاقب عليها الدكتور هشام فرهود، عميد الكلية السابق، والدكتورة نيرة مفتاح، عميدة الكلية الأسبق، وكذلك إدارة الجامعة السابقة ممثلة في شخص الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة الحالي، وأخيرًا دعا للخريجات بالتوفيق والنجاح في حياتهن العملية، وأن يكن طبيبات مميزات في مختلف التخصصات الطبية.

خريجات طب الأزهر

التميز عبر العصور

كما قدم الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، التهنئة إلى خريجات الدفعة ال 50 دفعة اليوبيل الذهبي لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ بمناسبة تخرجهن وحصولهن على بكالوريوس الطب والجراحة في كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، مؤكدًا أن أبناء الأزهر الشريف كانوا -ولا يزالون- متميزين في علوم الطب على مر العصور.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن محمد علي باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805م، وبدأ في إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا كان أغلب هذه البعثات من أبناء الأزهر الشريف.

وأضاف الأمير أن هذه البعثات عندما عادت من أوروبا كان في مقدمتهم أبناء الأزهر الشريف، وقد تولوا إدارة مدرسة الطب في أبي زعبل، ومدرسة الطب بالقصر العيني، لافتا إلى أن هذا يؤكد على أن أبناء الأزهر الشريف كانوا -ولا يزالون- متميزين في جميع العلوم والمعارف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

كما قدم الأمير التهنئة إلى أسر الخريجات بهذا اليوم الطيب الذي نسعد فيه جميعا ونحن نشاهد بناتنا طبيبات المستقبل سائلين المولى -عز وجل- أن يكن نافعات لدينهن ووطنهن.