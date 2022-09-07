محافظ الوادي الجديد يفتتح موسم جمع التمور..ويُطلق مبادرة "اتقوا النار ولو بشقّ تمرة"

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، موسم حصاد وجمع التمور بإطلاق المبادرة المجتمعية "اتقوا النار ولو بشق تمرة" من إحدى مزارع النخيل النموذجية بالخارجة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية، وممثلي الأوقاف، والجمعيات الأهلية والزراعية ومصانع التمور، ورؤساء القرى، وكبار المزارعين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي في ظل التوسع المشهود في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة في ضوء المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وتستهدف جمع زكاة التمور لتخصيص عوائدها لصالح الحالات المستحقة ودعم المشروعات والخدمات بالقرى، وذلك من خلال لجان رسمية تتولى عملية الجمع أو تسليم الكميات لمصانع التمور أو الجمعيات الزراعية المركزية، مؤكدًا على أهمية التكافل المجتمعي ودور الأفراد والجمعيات الأهلية في إحداث التنمية وتحقيق المأمول.

اقرا ايضا:

FB_IMG_1662572441582

FB_IMG_1662572435146

FB_IMG_1662572430936

FB_IMG_1662572425782

FB_IMG_1662572421079