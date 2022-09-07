عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح موسم جمع التمور..ويُطلق مبادرة "اتقوا النار ولو بشقّ تمرة"

جانب من الجوله
جانب من الجوله

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، موسم حصاد وجمع التمور بإطلاق المبادرة المجتمعية "اتقوا النار ولو بشق تمرة" من إحدى مزارع النخيل النموذجية بالخارجة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية، وممثلي الأوقاف، والجمعيات الأهلية والزراعية ومصانع التمور، ورؤساء القرى، وكبار المزارعين.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تأتي في ظل التوسع المشهود في زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمحافظة في ضوء المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وتستهدف جمع زكاة التمور لتخصيص عوائدها لصالح الحالات المستحقة ودعم المشروعات والخدمات بالقرى، وذلك من خلال لجان رسمية تتولى عملية الجمع أو تسليم الكميات لمصانع التمور أو الجمعيات الزراعية المركزية، مؤكدًا على أهمية التكافل المجتمعي ودور الأفراد والجمعيات الأهلية في إحداث التنمية وتحقيق المأمول.

اقرا ايضا:

مناهضة ختان الإناث.. ندوة بمركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد

FB_IMG_1662572441582
FB_IMG_1662572441582
FB_IMG_1662572435146
FB_IMG_1662572435146
FB_IMG_1662572430936
FB_IMG_1662572430936
FB_IMG_1662572425782
FB_IMG_1662572425782
FB_IMG_1662572421079
FB_IMG_1662572421079
FB_IMG_1662572414448
FB_IMG_1662572414448
اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد الزراعة المبادرة الرئاسية محافظ الوادي الجديد نخلة إطلاق المبادرة المجتمعية زراعة النخيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارسيل كولر مديرا فنيا لـ الأهلي.. واستمرار قمصان وعبدالحفيظ.. ومهمة جديدة لوليد سليمان

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

عايزة راجل خام ومعايا فلوس بالملايين| ماذا تعمل ندى الكامل طليقة الفيشاوي

أندية صغيرة وبطولات ضعيفة.. هل يكرر الأهلي خطأ سواريش بالتعاقد مع مساعد مدرب الزمالك الأسبق ؟

ضربة موجعة لـ الزمالك .. إنبي يحدد مبلغًا خرافيًا لرحيل جاد للأبيض

لاعب جوكر| عاجل.. الزمالك يضم نجم بيراميدز رسميًا

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

لاعب مفاجأة ينضم لقائمة الأهلي بمعسكر هولندا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أهالي قري غرب الموهوب بالوادي الجديد يناشدون المسؤولين من انتشار الكلاب الضالة

مناهضة ختان الإناث.. ندوة بمركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يُرجئ قرارات سحب الأراضي 6 أشهر.. تفاصيل

محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لـ223 درجة

استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي لمنح شهادة الترقي للمعلمين بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقى.. صور

زراعة الوادي الجديد تواصل ندوات التوعية للتوسع في الحقول الإرشادية

تعليم الوادى الجديد يحقق المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة تنمية القدرات الموسيقية

ترشيحاتنا

كريمة: النهاردة عايزين البنت نقولها سوري شوفيلك بنسيون تنامي فيه بعد 15عامًا

بعد افتتاحه.. وزير التنمية ومحافظ الجيزة يتفقدان أسعار معرض أهلا مدارس بفيصل

عبادتان تفتح أبواب الفرج.. ودعاء مجرب لفك الكرب الشديد

استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة : الرضاعة الطبيعية زي الصلاة |فيديو

أسعار جديدة في أكتوبر.. مفاجأة سارة حول قرار الحكومة بشأن البنزين

بريطانيا تحذر: أزمة الطاقة ستكسر العمود الفقري لأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد عبد الرحمن : الإيفيه رزق من عند الله .. وهؤلاء وقفوا بجانبي وقت عملية قلبي (حوار)

روب ولا فستان.. سارة سلامة تثير الجدل من جديد في البحر| شاهد

تاتو وكاش مايوه.. ميريهان حسين تثير الجدل من جديد بهذه الإطلالة

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة كبيرة لـ طليقة أحمد الفيشاوي| شاهد

فيديو

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

منهم لاعب برازيلي.. 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي .. فيديوجراف

محمود سعد يرد على هجوم مفيد فوزي: هو الأستاذ ونحن الزغاليل

صورهم راحت في الحرب.. حفل زفاف عروسين بجوار بناتهما يثير ضجة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ