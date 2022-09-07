محافظ كفر الشيخ يتفقد مواقع المحاور الجديدة بالمدينة .. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقع إنشاء محاور جديدة غرب وشرق العاصمة، وتوسعة الطرق، وإنشاء حديقة مركزية مجانية جديدة بحضور، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

شملت الجولة التفقدية لمحافظ كفر الشيخ، تفقد الشارع الجديد بعرض 15 مترًا، ليخدم منطقة الأبراج الجديدة وعددها 109 أبراج سكنية.

وتفقد أعمال توسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد والممتد لطريق محلة موسى سخا، بعرض 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبري العلوي الجديد، والذي يخدم المنطقة اللوجستية، كما وجه بإنشاء طريق جديد يصل لجامعة كفر الشيخ.

وتفقد الأعمال الجارية بإنشاء حارات تهدئة السرعة قبل طريق أبي عمر وبعده، الرابط بين رافدي الطريق "طنطا المحلة"، لضمان عدم وقوع حوادث، وتفقد الأعمال الجارية لإنشاء الكوبريين للقضاء على الزحام المروري.

كما تفقد أعمال الرصف بشارع الزهيري الممتد من حي القنطرة حتى رافد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ بلطيم"، وإنشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج، وإنشاء محور جديد يمتد من كفر عسكر حتى طريق أبو عمر. يربط بين رافد الطريق الدولي برافد طريق كفر الشيخ طنطا.

وتفقد موقع إنشاء الحديقة المركزية بالطريق المتجه لموقف كفر الشيخ الجديد والقديم، لإنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبد الله، لتكون متنفساً جديدا للأهالي، لتليق بأهالي المحافظة، بالإضافة لإنشاء وحدة تراخيص للنقل.

كما تفقد أعمال الرصف بشارع الـ 47 وأعمال التجميل بـ 4 ميادين، سيدي طلحه، وسعد زغلول، وميدان الـ47، وميدان الإنشاء والتعمير.

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