انهيار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 1985

تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار، بنحو 0.9٪، اليوم الأربعاء، مسجلا أدنى مستوياته منذ عام 1985، حيث يتخلى المستثمرون عن الأصول البريطانية في مواجهة توقعات اقتصادية قاتمة.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.1418 دولار، حيث يتعرض لضغوط من زيادات حادة في التضخم ومخاوف بأن تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق العام في ظل حكومة جديدة قد يفاقمان ضغوط الأسعار.

والعملة البريطانية، التي هبطت أكثر من 15٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، تشكل أيضا صداعا لبنك انجلترا المركزي لأنها تزيد من تكلفة الواردات ويمكن أن تسبب المزيد من التضخم المستورد.

وكان الإسترليني قد سجل أدنى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 1.0545 دولار في مارس 1985.

وأمام العملة الأوروبية، هبط الإسترليني أيضا حوالي واحد بالمئة إلى 86.83 بنس لليورو رغم أن أداءه أمام اليورو في 2022 أفضل من أدائه مقابل الدولار. وهو منخفض ثلاثة بالمئة فقط مقابل العملة الأوروبية حتى الآن هذا العام.

وسجل الاسترليني أسوأ شهر من الأداء أمام الدولار في أغسطس منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وشهدت بعض السندات الحكومية البريطانية أكبر هبوط في أسعارها في عقود.

ومعظم اضطرابات السوق سببها معدل مرتفع جدا للتضخم في المملكة المتحدة هو الأعلى بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

من جهته، قال وزير المالية البريطاني، كواسي كوارتنج، في بيان اليوم الأربعاء، إنه ومحافظ بنك إنجلترا المركزي أندرو بيلي سيجتمعان بشكل منتظم، مرتين أسبوعيا في البداية، لتنسيق الدعم الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

وقال البيان إن "وزير المالية ومحافظ بنك انجلترا اتفقا على العودة للاجتماعات الأسبوعية.. بدءا باجتماعين في الأسبوع في بادئ الأمر، والتنسيق عن كثب لدعم الاقتصاد على مدار الأشهر المقبلة".