مفيد فوزي: القضية الفلسطينية في قلب الدولة.. والسيسي دائما يؤكد ذلك

أكد الكاتب الصحفي مفيد فوزي، أن القضية الفلسطينية في قلب الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد على ذلك في مناسبات هامة عدة.



وأضاف مفيد فوزي، في حوار مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية قدمت وتقدم كل الدعم للقضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، متابعا أن

ما نهاية قضية فلسطين وكيف يمكن أن يعاد رسم خرائط العالم الجديدة واين ومن.

تابع الكاتب الصحفي مفيد فوزي، أن المصريين ينحصروا في احتياجاتهم ومصالحهم ويشاهدون الاعلام دون أي اهتمام، لافتا إلى أن على الناس تفهم ان مصر برئيسة وبكل مؤسساتها واقفه مع الرئيس الفلسطيني علشان تعيش فلسطين، واين جامعة الدول العربية.

