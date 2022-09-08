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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرف بحر البقر ينهى حياة طفل وسبعينية ونجلها جنوب بورسعيد وإصابة آخرين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أنهى مصرف بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد حياة طفل وسيدة تبلغ من العمر 70 عام ونجلها غرقا بجانب إصابة آخرين فى حادثين مختلفين .


كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي إخطار باستقبال مستشفي 30 يونيو جثة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات بادعاء الغرق بمصرف بحر البقر.


تم تكليف فريق البحث الجنائى برئاسة اللواء رضا زامل بسرعة الوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وكشفت التحريات لضباط البحث الجنائى جنوب بورسعيد  أن  الجثة للطفل المتوفى إلى رحمة مولاه يوسف محمد عبد الوهاب ٥سنوات .

وأكدت التحريات تعرض الطفل للغرق علي رأيه ٥ طريق بحر البقر جنوب بورسعيد .

تم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف نيابة بورسعيد العامة عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

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وفى سياق متصل تلقي مدير أمن بورسعيد إخطار باستقبال مستشفي ٣٠ يونيو ٣ مصابين وجثه هامده نتيجه انقلاب سيارة ملاكي بترعه بحر البقر.


وكشفت التحريات الأولية أن الجثة للمتوفية إلى رحمة مولاها  هدي محمد يسري وتبلغ من العمر ٧٠ سنه ونجلها محمد السيد برغوت ويبلغ من العمر ٣٥ سنه.


وجاءت الإصابات للطفلة تسنيم علي زكي برغوت والمثابرة بكدمات متفرقه بالجسم وكسر الفقرات الصدريه وتبلغ ١٨ سنه ووالدها علي زكي برغوت وحالته العامه سيئه وعلي فينت نتيجة كسر في قاع الجمجمه ويبلغ من العمر ٤٦ سنه  .

تم وضع الجثامين تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الحادث ووضع المصابين تحت الرعاية الطبية لحين استجوابهم حال سماح حالتهم الصحية وإخطار زويهم . 
 

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