غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه في إطار تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، قامت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق بغلق وتشميع عدد من سناتر الدروس الخصوصية.

حملات على سناتر الدروس الخصوصية بأحياء بورسعيد

كما تم غلق سنتر للدروس الخصوصية في برج استايل 2 شارع اوجينا ومختار سعيد بالدور الارضى ، فضلا عن تشميع عدد من سناتر الدروس الخصوصية بمنطقة تعاونيات حسن عمار بالزهور، من خلال المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية و تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

حملات على سناتر الدروس الخصوصية بأحياء بورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد الى أنه سوف تستمر الحملات من الأجهزة التنفيذية يوميا بجميع الأحياء حتى يتم غلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية حفاظا على صحة الطلبة ، وبحضور لجنة من منطقة الضرائب.

حملات على سناتر الدروس الخصوصية بأحياء بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بتكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية خلال الفترة القادمة ، مؤكدًا أن أولياء الأمور يجب أن يتعاونوا مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، موجها باتخاذ قرارات فورية بالإغلاق ومصادرة المحتويات.

حملات على سناتر الدروس الخصوصية بأحياء بورسعيد

محافظ بورسعيد يناشد اولياء الامور

وناشد محافظ بورسعيد أولياء الامور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، و دعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.

حملات على سناتر الدروس الخصوصية بأحياء بورسعيد

محافظ بورسعيد: غلق وتشميع عدد (٣) سنتر للدروس الخصوصية بنطاق حي الشرق

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى وقت سابق أنه في إطار تكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، قامت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق بغلق وتشميع عدد (٣) سنتر للدروس الخصوصية بشارع صلاح الدين وعرابي بعمارة الفريبور بشارع النهضة، عمارة تمام شارع رمسيس والنهضة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .