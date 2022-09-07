تعليم بورسعيد يناقش جاهزية المدارس لبدء العام الدراسى

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم بمكتبه بديوان المديرية إجتماعا موسعا إستهدف مدير عام إدارة التعليم العام ‏ومديرى الإدارات التعليمية و مدير إدارة التوجيه الفنى لمناقشة آليات سير وتطوير العملية التعليمية وموقف جاهزية المدارس لإستقبال العام ‏الدراسى الجديد‎.‎

استمع وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد خلال الإجتماع إلى مقترحات وآراء الحضور فيما يخص تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وكذلك المعوقات والمشكلات الحالية ‏للوقوف على حلها مؤكدا على أن التوافق هو أساس النجاح فى المؤسسات التعليمية.‏

وقال الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد أن تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هو شعار المرحلة الآن مشيرا إلى أهمية إنضباط ‏العملية التعليمية منذ أول يوم فى العام الدراسى الجديد 2022 – 2023.‏

وشدد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد على ضرورة متابعة عملية حضور وغياب الطلاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك مع إخطار أولياء الأمور بعدد أيام ‏غياب أبنائهم عن طريق الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة وذلك لأول مرة طبقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.‏

ووجه الدكتور أكرم وكيل وزارة تعليم بورسعيد بالتنسيق بين إدارة المتابعة المركزية وأقسامها بالإدارات التعليمية والتوجيه الفنى لمتابعة المدارس بصفة دورية وفقا لجدول ‏زمنى وخطة تحول دون التعارض مع إنتظام الدراسة متمنيا التوفيق والسداد للجميع.‏