تعليم بورسعيد يناقش جاهزية المدارس لبدء العام الدراسى

عقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم بمكتبه بديوان المديرية إجتماعا موسعا إستهدف مدير عام إدارة التعليم العام ومديرى الإدارات التعليمية و مدير إدارة التوجيه الفنى لمناقشة آليات سير وتطوير العملية التعليمية وموقف جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد.
استمع وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد خلال الإجتماع إلى مقترحات وآراء الحضور فيما يخص تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وكذلك المعوقات والمشكلات الحالية للوقوف على حلها مؤكدا على أن التوافق هو أساس النجاح فى المؤسسات التعليمية.
وقال الدكتور أكرم وكيل تعليم بورسعيد أن تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وعودة المدرسة لدورها الحقيقى هو شعار المرحلة الآن مشيرا إلى أهمية إنضباط العملية التعليمية منذ أول يوم فى العام الدراسى الجديد 2022 – 2023.
وشدد وكيل وزارة التعليم فى بورسعيد على ضرورة متابعة عملية حضور وغياب الطلاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك مع إخطار أولياء الأمور بعدد أيام غياب أبنائهم عن طريق الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة وذلك لأول مرة طبقا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
ووجه الدكتور أكرم وكيل وزارة تعليم بورسعيد بالتنسيق بين إدارة المتابعة المركزية وأقسامها بالإدارات التعليمية والتوجيه الفنى لمتابعة المدارس بصفة دورية وفقا لجدول زمنى وخطة تحول دون التعارض مع إنتظام الدراسة متمنيا التوفيق والسداد للجميع.