حار أو بارد.. حالة الطقس تزيد من الكراهية والعدوانية على الإنترنت

يشهد العالم تقلبات مناخية كبيرة وتنعكس على حالة الطقس، حيث سجلت العديد من الدول خلال هذا الصيف درجات حرارة عالية للغاية عكس طبيعتها، وكذلك شهدت بعض البلاد موجة صقيع هي الاولى من نوعها، وفي كلا الحالتين يتأثر الأشخاص بشدة حتى إنه يتسم بـ العدوانية في منشوراته على الانترنت.



تشير دراسة جديدة إلى أن درجات الحرارة القصوى هذه لا تجعلنا نصل إلى المعجبين فحسب، بل إنها تغذي أيضًا خطاب الكراهية عبر الإنترنت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجد باحثون من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ أن الأشخاص يكونون أكثر عدوانية على الإنترنت عندما يكون الجو حارًا جدًا أو شديد البرودة في الخارج.



في الدراسة ، استخدم الباحثون التعلم الآلي لتحليل أكثر من أربعة مليارات تغريدة تم نشرها في الولايات المتحدة من 2014 إلى 2020.

وكشف التحليل أن 75 مليون تغريدة تحتوي على كلام يحض على الكراهية، وبعد ذلك ، قام الباحثون بدمج التغريدات مع بيانات الطقس المحلية لمعرفة ما إذا كان هناك رابط.

قالت Annika Stechemesser ، المؤلفة الأولى للدراسة: "لقد وجدنا أن كلاً من العدد المطلق وحصة التغريدات التي تحض على الكراهية ترتفع خارج منطقة الراحة المناخية، حيث يميل الناس إلى إظهار سلوك أكثر عدوانية عبر الإنترنت عندما يكون الجو باردًا جدًا أو شديد الحرارة في الخارج ''.

حدد الباحثون أن درجات الحراة من 54-70 درجة فهرنهايت (12-21 درجة مئوية) ، حيث كانت مستويات تغريدات الكراهية منخفضة.

ومع درجات حرارة أعلى من 86 درجة فهرنهايت (30 درجة مئوية) تزداد منشورات الكراهية عبر الإنترنت في جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

أوضح أندرس ليفرمان ، مؤلف مشارك في الدراسة: "حتى في المناطق ذات الدخل المرتفع حيث يمكن للناس تحمل تكاليف تكييف الهواء وخيارات تخفيف الحرارة الأخرى ، نلاحظ زيادة في خطاب الكراهية في الأيام شديدة الحرارة".