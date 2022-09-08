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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقائق مثيرة.. ماذا حدث لـ الأرض قبل 66 مليون سنة؟

صدى البلد

بعد ملايين السنين على الانقراض الكبير، اكتشف العلماء أن النيزك الذي قضى على ديناصورات الأرض أشعل على الفور حرائق غابات على بعد آلاف الأميال من منطقة تأثيره.

النيزك المدمر

ضرب النيزك الذي يبلغ عرضه ستة أميال شبه جزيرة يوكاتان ، في ما يعرف الآن بالمكسيك ، في نهاية العصر الطباشيري قبل 66 مليون سنة.

يقول العلماء إن تأثيره المدمر أدى إلى نهاية مفاجئة لعهد الديناصورات من خلال التسبب في انقراضها الجماعي المفاجئ ، إلى جانب نهاية ما يقرب من ثلاثة أرباع الأنواع النباتية والحيوانية التي كانت تعيش على الأرض.

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حرائق الغابات

لقد أحاط الجدل بالظروف الكامنة وراء حرائق الغابات المدمرة المعروفة بأنها نجمت عن الغارة ، مع عدة نظريات حول كيف ومتى بدأت ، ومدى تأثيرها.

من خلال تحليل الصخور التي يرجع تاريخها إلى وقت الضربة ، اكتشف فريق من علماء الجيولوجيا من المملكة المتحدة والمكسيك والبرازيل أن بعض الحرائق اندلعت في غضون دقائق ، على الأكثر ، من الاصطدام.

ووجد الخبراء أن الحرائق أثرت على مناطق تمتد لمسافة تصل إلى 1553 ميلاً أو أكثر من حيث ضربت الأرض.

في دراسة نُشرت حديثًا ، قالوا إن حرائق الغابات التي اندلعت في المناطق الساحلية لم تدم طويلًا لأن الغسيل العكسي من التسونامي الهائل الناجم عن التأثير اجتاح الأشجار المتفحمة في الخارج.

من خلال دراسة لحاء الأشجار المتحجر ، اكتشف علماء الجيولوجيا أن الحرائق قد بدأت بالفعل بحلول الوقت الذي جرفت الأشجار فيه بعيدًا بعد التأثير الأولي.


وخلصوا إلى أن هذا كان إما بسبب كرة نارية ذات حجم ملحمي ، أو بسبب الحرارة من قطرات الصخور الذائبة التي تتساقط مرة أخرى عبر الغلاف الجوي في أعقاب الاصطدام مباشرة.

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نهاية الغطاء النباتي

وقال البروفيسور بن كنيلر من جامعة أبردين ، وهو مؤلف مشارك في الدراسة: 'حتى الآن لم يتضح ما إذا كانت الحرائق نتجت مباشرة عن الاصطدام أو لاحقًا ، حيث قتل الغطاء النباتي نتيجة الاصطدام. كان الظلام الناجم عن الحطام المتطاير في الغلاف الجوي قد اشتعلت فيه النيران بأشياء مثل الصواعق.

"تؤكد أبحاثنا في نهاية المطاف كيف ومتى بدأت هذه الحرائق المدمرة وترسم صورة حية ومرعبة للغاية لما حدث في أعقاب ضربة النيزك مباشرة".

 

الأرض

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