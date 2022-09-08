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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمكة قرش تلتهم سيدة أمام بالولايات المتحدة الأمريكية

صدى البلد

انتهت رحلة استجمام لـ عائلة بـ فقدان الأم بين فكي سمكة القرش، فقد قُتلت الأم بشكل مأساوي بعد أن ضربها سمكة قرش بوحشية حتى الموت أثناء الغطس مع عائلتها.

قُتلت  الأم الضحية البالغة من العمر 58 عامًا من ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية على يد سمكة القرش والمعروفة بـ  الثور أثناء إجازتها في جزر الباهاما مع زوجها وابنتها وابنها.

كانت المرأة مع مجموعة من خمسة إلى سبعة ركاب آخرين عندما تعرضت للهجوم بالقرب من جرين كاي في شمال جزر الباهاما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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أخبر رئيس المشرفين كريسلين سكيبينغز الشبكة المحلية أن أفراد الأسرة رأوا المرأة تتعرض للهجوم من قبل سمكة القرش وتمكنوا من إحضارها على متن قارب بمساعدة مشغلي القوارب.

ونُقلت المرأة إلى أقرب مرفق لرسو السفن في منحدر شاطئ مونتاج ، لكن خدمات الطوارئ الطبية أعلنت وفاتها لدى وصولها إلى المستشفى بعد تعرضها لإصابات في أطرافها العلوية، وتم إغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر بعد الهجوم ، وتم الاتصال بالسفارة الأمريكية.

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حادثة تلو الأخرى

ووقع هجوم آخر على أسماك القرش يوم الثلاثاء ، حيث تعرضت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 51 عامًا لعضة سمكة قرش خطيرة في هونولولو ، هاواي ، الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت المرأة على بعد حوالي 100 قدم من الشاطئ في منتزه شاطئ بايا ولم تكن على دراية بقرش يقترب منها، وقد تعرضت للهجوم، وورد أن خطورة حادثة الحيوان الوحشية تركت المرأة في حالة حرجة.

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